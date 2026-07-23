Citi sporta veidi
Šodien 09:06
Latvijas pludmales volejbolisti ar uzvaru sāk "Challenge" turnīru Ķīnā
Latvijas pludmales volejbolisti Ardis Bedrītis un Artūrs Rinkevičs ceturtdien ar uzvaru sāka pludmales volejbola profesionālās tūres (BPT) Šanluo "Challenge" turnīru Ķīnā.
Turnīrā ar 16. numuru izliktais duets Bedrītis/Rinkevičs grupas pirmajā spēlē ar 2-0 (21:17, 21:16) pārspēja austriešus Matiasu Zaizeru/Kristofu Dresleru (17.).
Vēl ceturtdien A grupas otrajā spēlē latvieši tiksies ar Austrālijas pāri Tomass Hodžess/Bens Hūds, kuri izsēti ar pirmo numuru.
Turnīrs Ķīnā norisināsies līdz svētdienai.