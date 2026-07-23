Latvijas pludmales volejbolisti ar uzvaru sāk "Challenge" turnīru Ķīnā
Foto: ZUMAPRESS.com
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Latvijas pludmales volejbolisti ar uzvaru sāk "Challenge" turnīru Ķīnā

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Latvijas pludmales volejbolisti Ardis Bedrītis un Artūrs Rinkevičs ceturtdien ar uzvaru sāka pludmales volejbola profesionālās tūres (BPT) Šanluo "Challenge" turnīru Ķīnā.

Latvijas pludmales volejbolisti ar uzvaru sāk "Cha...

Turnīrā ar 16. numuru izliktais duets Bedrītis/Rinkevičs grupas pirmajā spēlē ar 2-0 (21:17, 21:16) pārspēja austriešus Matiasu Zaizeru/Kristofu Dresleru (17.).

Vēl ceturtdien A grupas otrajā spēlē latvieši tiksies ar Austrālijas pāri Tomass Hodžess/Bens Hūds, kuri izsēti ar pirmo numuru.

Turnīrs Ķīnā norisināsies līdz svētdienai.

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Ardis BedrītisArtūrs Rinkevičs

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