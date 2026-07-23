Baltijas kauss Latvijas U-18 basketbolistēm sākas ar neveiksmi
Latvijas U-18 sieviešu basketbola izlase trešdien Kauņā ar zaudējumu uzsāka Baltijas kausa izcīņu, kas komandai ir pēdējais pārbaudes turnīrs pirms Eiropas U-18 čempionāta, informē Latvijas Basketbola savienība (LBS).
Trešdien turnīra pirmajā spēlē Latvijas basketbolistes ar 54:66 (13:10, 19:23, 15:20, 7:13) piekāpās Turcijas vienaudzēm. Latvijas izlases rindās rezultatīvākā ar 13 punktiem bija Mila Luzgina, bet Santa Ozola guva 12 punktus.
Citā trešdienas mačā Lietuvas U-18 basketbolistes ar 76:59 pieveica igaunietes.
Turnīra turpinājumā Latvijas jaunās basketbolistes šovakar tiksies ar Lietuvas vienaudzēm, bet rīt spēlēs ar Igaunijas U-18 izlasi.
Eiropas čempionātā Latvijas un Turcijas juniores spēlēs A divīzijā, Lietuvas un Igaunijas komandas - B divīzijā.
Sagatavošanās procesā Latvijas juniores aizvadījušas sešas spēles pārbaudes turnīros Ķīnā, Rīgā divreiz piekāpās Izraēlas U-18 izlasei, kā arī aizvadīja divas spēles Vācijā (65:61 un 57:59).
Latvijas komanda uz Kauņu devusies 13 spēlētāju sastāvā. Junioru izlasei pievienojušās U-20 čempionātā spēlējušās Mila Luzgina un Marta Ploriņa, starp kandidātēm atgriezusies Evelīna Glāziņa.