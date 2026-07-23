Latvijas hokeja treneru štābs Maskavā: agresorvalsts klubs paziņo Tambijeva asistentus
Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komanda Maskavas "Dinamo" publicējusi informāciju par galvenā trenera Leonīda Tambijeva asistentiem. Starp tiem ir arī Latvijas speciālisti.
Jau iepriekš ziņots, ka Latvijas hokeja leģenda Leonīds Tambijevs apstiprināts uz nākamo sezonu KHL kluba Maskavas "Dinamo" galvenā trenera amatā. Lai arī kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Latvijas sporta likums liedz sporta treneriem strādāt agresorvalstī, tas nav pilnībā apstādinājis latviešu treneru došanos strādāt uz šo zemi. Tādā gadījumā šiem speciālistiem vairs nav iespēju strādāt Latvijā un ar nacionālajām izlasēm. Jau kopš 2021. gada Tambijevs apgrozās KHL apritē. Strādājis Vladivostokas "Admiral", savukārt 2025./2026. gada sezonā bija asistents Sanktpēterburgas SKA.
Jūlija otrajā pusē paziņoti Tambijeva asistenti un starp tiem ir ar Latvijas pasi esoši treneri. Galvenais asistents būs Andrejs Banada. Viņš jau ilgu laiku gājis līdz Tambijevam, esot viņa asistents komandās, kuras viņš trenējis. Arī Banadam Krievijas karš nav bijis šķērslis, lai viņš turpinātu strādāt Krievijā - no 2022. līdz pat pagājušās sezonas beigām viņš bija asistents Vladivostokas "Admiral".
Savukārt viens no fiziskās sagatavotības treneriem būs Normunds Siliņš. Arī viņš kopš 2014./2015. gada sezonas naudu pelna Krievijā un arī viņa gadījumā karš Ukrainā nav neko mainījis. No 2014. līdz 2018. gadam viņš strādāja Ņižņijnovgorodas "Torpedo", vēlāk vienu sezonu Jaroslavļas "Lokomotiv", trīs sezonas Kazaņas "Ak Bars", vienu sezonu Maskavas "Spartak", divas sezonas Minskas "Dinamo" un sezonu Toljati "Lada". 2013./2014. gadā viņš sezonu strādāja kā fiziskās sagatavotības treneris Rīgas "Dinamo". Bez trim treneriem ar Latvijas pasi būs vēl arī trīs krievu speciālisti.
Jāatzīmē, ka šie trīs speciālisti nebūs vienīgie latviešu treneri KHL. Jau iepriekš vēstīts, ka uz Maskavas "Spartak" pārcēlies Pēteris Skudra. Viņš tur strādās kā galvenā trenera asistents. Savukārt vismaz līdz pagājušās sezonas beigām Ķīnā, KHL klubā Šanhajas "Dragons" strādāja bijušais izlases aizsargs Viktors Ignatjevs.