Nauris Kļaviņš izcīna 8. vietu Pasaules čempionātā šaušanā pa skrejošajiem mērķiem
Latvijas sportists Nauris Kļaviņš Tallinā notiekošajā pasaules čempionātā šaušanā pa skrejošajiem mērķiem junioru konkurencē izcīnīja astoto vietu, sasniedzot labāko rezultātu no Latvijas pārstāvjiem šajā disciplīnā.
Junioru konkurencē Klaviņš guva 344 punktus, izcīnot 8. vietu 18 sportistu konkurencē, un apliecinot potenciālu nākamajiem starptautiskajiem startiem. Individuālajās sacensībās vīriešiem augstāko rezultātu no Latvijas sportistiem sasniedza Agnis Dombrovics, kurš ar 332 punktiem ierindojās 26. vietā 29 dalībnieku konkurencē. Dāvis Zaube ar 312 punktiem ieņēma 28. vietu, bet Jānis Tams ar 308 punktiem finišēja 29. vietā.
Komandu vērtējumā Latvijas izlase – Agnis Dombrovics, Dāvis Zaube un Jānis Tams – ar 952 punktiem ieņēma 7. vietu. Sieviešu konkurencē Latviju pārstāvēja Aina Smiltiņa, kura ar 280 punktiem ierindojās 18. vietā.
Šodien, 22.jūlijā pasaules čempionāts turpinājās ar sacensībām 10 metru šaušanā pa skrejošo mērķi, kur sportisti izpildīja klasisko vingrinājumu – 60 šāvieni (30 šāvieni lēnais ātrums un 30 šāvieni ātrais ātrums). Sieviešu konkurencē Aina Smiltiņa ar 446 punktiem ieņēma 18. vietu, savukārt junioru konkurencē Nauris Klaviņš ar 516 punktiem ierindojās 11. vietā, līdz pusfinālam pietrūkstot 34 punktiem.
No Latvijas sportistiem augstāko rezultātu vīriešu konkurencē sasniedza Dāvis Zaube, kurš sašāva 522 punktus (260 lēnajā un 262 ātrajā vingrinājuma daļā) un ierindojās 25. vietā. Agnis Dombrovics ar 510 punktiem izcīnīja 27. vietu, bet Jānis Tams ar 488 punktiem ieņēma 29. vietu. Komandu vērtējumā Latvijas izlase ar 1520 punktiem ierindojās 7. vietā. Pasaules čempionāts Tallinā turpinās līdz 26. jūlijam, un Latvijas sportistiem vēl paredzēti starti citās šaušanas pa skrejošajiem mērķiem disciplīnās.