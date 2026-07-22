"Riga" futbolisti izcīna uzvaru UEFA Konferences līgas kvalifikācijas otrās kārtas pirmajā mačā
Latvijas čempione futbolā "Riga" trešdien Ziemeļmaķedonijā svinēja uzvaru UEFA Konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas pirmajā mačā, ar 3:2 (2:1) pārspējot Skopjes "Vardar".
13. minūtē pēc Raki Auani piespēles no labās puses bumba pēc Orlando Galo sitiena ar kāju no vārtsarga laukuma līnijas trāpīja pa vārtu pārliktni. 28. minūtē Djego Kastaņeda saņēma bumbu rīdzinieku soda laukuma kreisajā pusē, ar māņu kustību atbrīvojās no Raivja Jurkovska un no vārtsarga laukuma stūra raidīja bumbu vārtu kreisajā augšējā stūrī - 1:0 mājinieku labā.
35. minūtē pēc Auani centrējuma no labās puses pēc Galo sitiena ar galvu bumba trāpīja mājinieku vārtsargam un lēnām ieripoja vārtu labajā apakšējā stūrī - 1:1. 39. minūtē rīdzinieki ar divām ātrām piespēlēm pretinieku soda laukumā nogādāja bumbu Jagu Sikeiram, kurš to no labās soda laukuma puses raidīja vārtu kreisajā augšējā stūrī - 2:1 "Riga" labā. Rezultatīvu piespēli savā kontā ierakstīja Galo.
66. minūtē pēc 59. minūtē uz maiņu laukumā nākušā Gorana Zakariča piespēles no laukuma labās puses bumba pie tālā vārtu staba nonāca pie Žersona Rodrigeša, kurš ar galvu raidīja bumbu vārtu kreisajā stūrī - 2:2. 81. minūtē rīdzinieki izvirzījās vadībā ar 3:2. Pēc Andresa Salasara piespēles no soda laukuma kreisās puses Sikeira no soda laukuma vidus raidīja bumbu vārtu vidū, vārtsargam nespējot pa zemi raidīto bumbu atvairīt.
Atbildes spēle nākamotrdien notiks Rīgā. Uzvarētāja divu maču summā kvalifikācijas trešajā kārtā tiksies ar pāra Bisenas "Atert" (Luksemburga) un Ģēras OTO (Ungārija) uzvarētājiem. "Riga" UEFA Čempionu līgas atlases pirmajā kārtā ar 3:4 piekāpās Armēnijas čempionvienību Erevānas "Ararat-Armenia", kamēr "Vardar" ar tādu pašu rezultātu atzina Somijas čempiones Kuopio "KuPS" pārākumu.
Pērn "Vardar" nepārvarēja Konferences līgas kvalifikācijas otro kārtu. "Riga" zaudēja "play-off" jeb izšķirošajā kārtā cīņā par iekļūšanu Konferences līgas pamatsacensībās. Rīgas komanda futbola virslīgā atrodas otrajā vietā, bet "Vardar" Ziemeļmaķedonijas čempionāta pirmās kārtas spēles aizvadīs tikai nedēļas nogalē. UEFA Konferences līgas otrajā kārtā trešdien cīnīsies RFS, "Auda" un "Liepāja".
Jau ziņots, ka trešdien Latvijas pussarga Markusa Stroda pārstāvētā Dublinas "Bohemians" savā laukumā ar 2:1 (0:1) pieveica Kosovas vienību Suharekas "Ballkani". UEFA Čempionu līgas pamatturnīra sasniegšanai ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.