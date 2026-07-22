Filipsens uzvar "Tour de France" 17. posmā, Skujiņš un Neilands finišē lielajā grupā
Beļģijas riteņbraucējs Jaspers Filipsens trešdien izcīnīja uzvaru daudzdienu velobrauciena "Tour de France" 17. posmā, kamēr Latvijas pārstāvji Toms Skujiņš un Krists Neilands finišēja lielajā grupā kopā ar kopvērtējuma līderi Tadeju Pogačaru, ierindojoties attiecīgi 63. un 93. vietā.
Pirms turpmākajās trīs dienās gaidāmajiem kalnu posmiem trešdien sportisti mēroja vieglāku distanci, kurā no 174,7 kilometriem pirmajos 60 kilometros bija jāpārvar četri kāpumi. Dienas atrāvienā piedalījās riteņbraucēji, kas nepretendē uz augstām vietām kopvērtējumā, kamēr Pogačars kopā ar tuvākajiem sāncenšiem bija lielajā grupā.
Posma uzvarētājs tika noskaidrots nelielas grupas finiša spurtā, kurā ātrākais bija Filipsens ("Alpecin - Premier Tech"), otrais bija šveicietis Mauro Šmids ("Jayco AlUla"), bet trešais - nīderlandietis Olavs Koijs ("Decathlon CMA CGM"). No latviešu komandas biedriem ceturtais bija brits Lūiss Askijs (NSN), bet devītais finišēja dānis Madss Pēdersens ("Lidl - Trek"), kura pārsvaru sprinteru ieskaitē Filipsens sadzēsis līdz septiņiem punktiem.
Līderu grupa finišēja trīs stundās 41 minūtē un 13 sekundēs, kamēr abi latvieši bija lielajā grupā, kas finišēj astoņas minūtes un 46 sekundes vēlāk.
Pēc 17 posmiem kopvērtējumā pirmo vietu saglabā Pogačars ("UAE Team Emirates - XRG"), kurš iekrājis četru minūšu un 32 sekunžu pārsvaru pār beļģi Remko Evenepūlu ("Red Bull - Bora - hansgrohe"), bet līdera komandas biedrs meksikānis Isaks del Toro atpaliek vēl divas minūtes un 19 sekundes. Skujiņš un Neilands atpaliek vairāk nekā trīs stundas, ieņemot 92. un 138. vietu.
Skujiņš "Tour de France" sacenšas astoto, bet Neilands - sesto reizi karjerā. Neilanda labākais rezultāts "Tour de France" ir vienā no 2023. gada tūres posmiem izcīnītā ceturtā vieta. Skujiņš 2020. gadā vienā no posmiem finišēja otrais. "Tour de France", kas notiek 113. reizi, beigsies 26. jūlijā Elizejas laukos Parīzē. Pērn "Tour de France" uzvarēja slovēnis Tadejs Pogačars, bet Neilands un Skujiņš ieņēma attiecīgi 88. un 95. vietu.