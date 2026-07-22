Kādreizējais valstsvienības kapteinis Romāns Saušs noslēdzis karjeru profesionālajā volejbolā
Par profesionāļa karjeras beigām paziņojis ilggadējais Latvijas valstsvienības volejbolists un kādreizējais tās kapteinis Romāns Saušs.
37 gadus vecais, Krāslavā dzimušais sportists savu pēdējo sezonu aizvadīja Kipras klubā “Anorthosis Famagusta”, kopā karjeras laikā kopš 2007. gada pārstāvējis 13 dažādus klubus Latvijā, Vācijā, Somijā, Šveicē un Francijā.
Karjeras laikā Saušs kļuvis par trīskārtēju Latvijas un Somijas čempionu, katrā pa reizei tiekot atzīts par sezonas vērtīgāko spēlētāju, kā arī triumfējis Šveices čempionātā, kausa un Superkausa izcīņā. Tāpat viņš četras reizes uzvarējis Somijas kausa izcīņā, bet divas – Latvijas kausā. Pa reizei viņš izcīnījis trešo vietu Vācijas un Kipras čempionātos, kā arī Baltijas līgā.
18 vasaras Saušs pārstāvējis Latvijas valstsvienību, kurā jau 2017. gadā iejutās nacionālās komandas kapteiņa lomā, kad nebija ierasto līderu, bet gadu vēlāk izlases spēlētāju balsojumā viņš tika ievēlēts par jauno komandas kapteini.
“Šodien beidzas viena no svarīgākajām nodaļām manā dzīvē. Pēc daudziem neaizmirstamiem gadiem ir pienācis laiks noslēgt karjeru profesionālajā volejbolā," norāda sportists.
"Man bija liels gods pārstāvēt Latvijas Nacionālo komandu un vilkt tās kreklu, kā arī daļu šī laika būt par tās kapteini – tā bija vislielākā atzinība. Volejbols man devis mūža draudzības, neaizmirstamas atmiņas, vērtīgas mācības un pieredzi, kas mani veidojusi gan kā sportistu, gan cilvēku. Milzīgs paldies katram trenerim, komandas biedram, fizioterapeitam, ārstam, klubam, Latvijas Volejbola federācijai, manai ģimenei, draugiem un, protams, līdzjutējiem. Jūsu atbalsts, uzticība un ticība man ir nozīmējusi visu. Paldies katram, kurš ir bijis daļa no šī brīnišķīgā ceļojuma. Lai gan mana profesionālā sportista karjera ir beigusies, volejbols būs vienmēr daļa no manis paša. Paldies tev, volejbol!” savā paziņojumā raksta Romāns Saušs."
Latvijas Volejbola federācija paudusi pateicību Romānam par attieksmi pret sportu un valstsvienību, kas var kalpot par izcilu piemēru un profesionalitātes paraugu ikvienam esošajam un bijušajam sportistam. "Saušs ne reizi nav atteicis Latvijas izlases aicinājumam un pārstāvējis to 73 oficiālās spēlēs, tostarp bija viens no vadošajiem spēlētājiem 2021. gada Eiropas čempionātā, kad valstsvienība pēc 26 gadu pārtraukuma atgriezās uz lielās skatuves. Vēlam veiksmi jaunos izaicinājumos!" norāda Latvijas Volejbola federācija.