Mārtiņš Pluto sāk "Dookola Mazowsza" velobraucienu ar ceturto vietu
Latvijas riteņbraucējs Mārtiņš Pluto trešdien Polijā ar ceturto vietu sāka četru dienu velobraucienu "Dookola Mazowsza", pirmajā posmā finišējot vadošās grupas sprintā.
Sacensību ievadā riteņbraucēji pa līdzenumu veica 151,9 kilometrus garu distanci, kas bija sadalīta piecos apļos. Vadošās grupas finiša spurtā uzvarēja Pluto komandas biedrs igaunis Raits Erms ("Energus"), kuram labāko trijniekā sekoja polis Mihals Pomorskis ("ATT Investments") un vācietis Jonatans Rotmans ("Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur"). Pluto bija uzreiz aiz goda pjedestāla, ar tuvākajiem konkurentiem finišējot divās stundās 59 minūtēs un 55 sekundēs.
Ņemot vērā sāncenšu iegūtās bonusa sekundes, Pluto pēc pirmā posma kopvērtējumā ir piektais. Pluto šovasar uzvarēja Latvijas čempionāta grupas braucienā, tādējādi turpmāko gadu sacensībās startē sarkanbaltsarkanā kreklā. "Dookola Mazowsza" četru posmu garumā norisināsies līdz svētdienai.