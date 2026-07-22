"Riga" futbolistes izcīna uzvaru UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā spēlē
"Riga" futbolistes trešdien Lielbritānijas pilsētā Reksemā izcīnīja uzvaru UEFA sieviešu Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajā spēlē, ar 4:1 (1:0) pārspējot Ziemeļīrijas zelta medaļnieces Belfāstas "Glentoran".
Mača 33. minūtē rīdzinieces vadībā izvirzīja Kumba Brima, bet 56. minūtē 2:0 panāca Renāte Gaugere. Desmit minūtes pirms pamatlaika beigām bumbu savos vārtos ieraidīja Sofija Kīnena, savukārt četras minūtes vēlāk bumbu "Riga" cietoksnī sita Faja Lorena. Kompensācijas laika otrajā minūtē punktu Latvijas čempioņu uzvarai pielika Brima.
No 20 rīdzinieču sitieniem seši bija vārtu rāmī, bet pretinieces izdarīja 11 sitienus, no tiem trīs rāmī. Abas komandas pa reizei arī trāpīja pa vārtu konstrukciju.
Sestdien izšķirošajā cīņā par vietu nākamajā kārtā "Riga" pretinieces būs Erevānas "Pyunik" no Armēnijas vai Velsas pārstāves "Wrexham". Kvalifikācijas pirmajā kārtā notiek sabraukumi ar pusfināla spēlēm un mačiem par vietām, otrajā kārtā iekļūstot tikai pirmās vietas ieguvējai.
Tādā pašā formātā risināsies arī otrā kvalifikācijas kārta, trešajā paredzēta spēkošanās pāros ar mājas un izbraukuma spēlēm, bet tālāk būs turnīra līgas fāze ar izslēgšanas mačiem pēc tās.
Tāpat otro sezonu tiks organizēts arī UEFA Eiropas kausa turnīrs sievietēm, kas ir kontinenta otrā līmeņa klubu sacensības. Tajās atkarībā no rezultātiem varēs iekļūt arī Čempionu līgas kvalifikācijas turnīra dalībnieces, taču tam jāsasniedz vismaz otrā kvalifikācijas kārta. Pērn "Riga" pirmās kvalifikācijas kārtas turnīra pusfinālā ar 4:1 uzvarēja Tallinas "Flora" komandu no Igaunijas, bet finālā ar 1:2 zaudēja mājiniecēm "Racing Union" no Luksemburgas.