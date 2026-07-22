Latvijas tenisiste Beatrise Zeltiņa otrās kārtas mačā pārspēja ar otro numuru izsēto zviedrieti Kajsu Rinaldo-Pēšoni.
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Šodien 17:37
Zeltiņa Itālijā sasniedz ITF W-75 turnīra ceturtdaļfinālu
Latvijas tenisiste Beatrise Zeltiņa trešdien Itālijā notiekošajā Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) W-75 sērijas turnīrā Kordenonsā sasniedza ceturtdaļfinālu, otrās kārtas mačā trīs setos (6-2, 1-6, 6-4 ) pārspējot turnīra otro raketi - zviedrieti Kajsu Rinaldo-Pēšoni.
Iekļūšana ceturtdaļfinālā devusi Zeltiņai 16 WTA ranga punktus. Pirmās kārtas mačā latviete ar 6-3, 6-2 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo itālieti Kamillu Džennaro (WTA 676.).
Zeltiņa pārī ar somieti Lauru Hietarantu sacentīsies arī dubultspēlēs. Ar trešo numuru izsētais Latvijas un Somijas duets no pirmās kārtas ir brīvs, bet otrajā tiksies ar itālietēm Džennaro un Lombardini. Turnīrs Kordenonsā norisinās māla seguma kortos.