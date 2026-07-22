Vērienīgajā krāpšanā apsūdzēto igauņu basketbolistu Krīsu par milzīgu parādu tiesās arī Igaunijā
Tartu apgabaltiesā nonākusi lieta, kurā tiek apsūdzēts igauņu basketbolists Kers Krīsa. Viņu nesen ASV apcietināja par vairāku miljonu izkrāpšanu.
Jau ziņots, ka FIB par dalību krāpšanas shēmā aizturēja igauņu basketbolistu Keru Krīsu. Pēc nogādāšanas Rietumvirdžīnijas štatā Krīsam bija jāstājas tiesas priekšā. Igaunim izvirzīja piecas apsūdzības pārkāpumos, kas saistītas ar elektronisko saziņu. Dažādos veidos no cietušajiem Krīsa piesavinājies vairāk nekā divus miljonus ASV dolāru.
Kamēr Krīsu tiesā ASV, kur pirmā sēde jau notikusi un pēc kuras 25 gadus vecajam igaunim jāpaliek valstī, viņu gaida nepatikšanas arī dzimtenē. Izrādās, parāda piedziņas lieta nonākusi Tartu apgabaltiesā. Krīsu tiesās par 2023. gadā veiktu darījumu, kurā viņš aizņēmies 110,7 tūkstošus eiro ar atmaksas datumu tā paša gada 1. decembrī.
Līdz 2026. gada 8. jūnijam aizdevējs atpakaļ no Krīsas saņēmis tikai 13,2 tūkstošus eiro. Tas nozīmē, ka prasītājs no Krīsas pieprasa pamatsummu 98 769,65 eiro, procentus 64,96 eiro un nokavējuma procentus 79 311,90 eiro. Tāpat prasītājs var saņemt papildus nokavējuma procentus 0,1 apmērā par katru kavēto dienu, sākot no 2026. gada 12. februāra līdz atmaksai.
Tartu apgabaltiesa sākotnēji prasību noraidīja, jo Krīsas pastāvīgā dzīvesvieta bija ASV. Aizdevuma līgumā it kā bija ietverts punkts, saskaņā ar kuru strīdus starp pusēm risinās Igaunijas tiesa. Apgabaltiesa atzina, ka šāds punkts saskaņā ar Igaunijas tiesību aktiem nav spēkā, strīds neietilpst Igaunijas tiesu jurisdikcijā un tā vietā prasība būtu jāceļ ASV tiesā.
Šim verdiktam nepiekrita Tartu rajona tiesa. Tā lēma, ka atteikums nodot lietu izskatīšanai apgabaltiesa pieņēmusi, balstoties uz kļūdainu juridisko pamatu. Tāpēc lieta ir jānosūta atpakaļ uz Tartu apgabaltiesu, kurai jāizlemj, vai nodot lietu izskatīšanai atkārtoti. Lieta tiek izskatīta, sākot ar 21. jūliju.
Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA) saspēles vadītājs spēlēja Rietumvirdžīnijas, Arizonas, Kentuki un Sinsinati augstskolu komandās. Krīsa tika uzskatīts par vienu no talantīgākajiem savas paaudzes Igaunijas basketbolistiem, taču viņa karjeru koledžu basketbolā ietekmēja vairāki savainojumi.
Aizvadītajā sezonā viņš Sinsinati Universitātes komandas sastāvā 19 mačos vidēji 21 minūtē guva 5,8 punktus, atdeva 3 rezultatīvas piespēles un izcīnīja 1,3 atlēkušās bumbas. Nākamajā sezonā basketbolists bija plānojis sākt profesionāļa gaitas un jūnija beigās pievienojās Latvijas-Igaunijas līgā spēlējošajai Tartu komandai. Vai tik tiešām šajā komandā viņš spēlēs, līdz galam nav skaidrs.