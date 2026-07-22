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Šodien 19:55
Olaines kluba mākslas vingrotājas noslēdz sezonu
Olaines kluba astoņas mākslas vingrotājas Spānijā noslēdza 2025./2026. gada sezonu ar veiksmīgu startu starptautiskajā turnīrā VI International Tournament Grand Premium 2026, godam pārstāvot klubu starptautiskā līmenī. Lepojamies ar sasniegumiem un pateicamies vecākiem par atbalstu, gaidot jauno sezonu.
Olaines mākslas vingrotājām skaists sezonas noslēgums Spānijā!
No 22. līdz 28. jūnijam Olaines kluba 8 vingrotājas piedalījās starptautiskajā turnīrā VI International Tournament Grand Premium 2026:
- Karolina Agupova
- Ļika Zlibina
- Viktorija Vasiļjeva
- Ella Pišinska
- Polina Hļebņikova
- Arina Jadrova
- Nikola Plukaite
- Arina Feoktistova
Meitenes veiksmīgi aizvadīja sacensības, godam pārstāvot mūsu klubu starptautiskā līmenī. Turnīrs pulcēja dalībnieces no daudzām valstīm un deva iespēju iegūt vērtīgu pieredzi, jaunas emocijas un neaizmirstamas atmiņas.
Ar šīm sacensībām noslēdzām 2025./2026. gada sacensību sezonu. Lepojamies ar katru mūsu vingrotāju un pateicamies par viņu ieguldīto darbu un neatlaidību visas sezonas garumā.
Olaines sporta centrs saka sirsnīgu paldies vecākiem par uzticēšanos, atbalstu un iespēju piedalīties šāda līmeņa starptautiskajās sacensībās.