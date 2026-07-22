Federācijas prezidents Ansis Zeltiņš skaidro, Latvijas bobsleja nākotnes plānus
Latvijas Bobsleja un skeletona federācija (LBSF) neizslēdz iespēju, ka Latvijas bobsleja izlase tomēr varētu startēt vairākos Pasaules kausa posmos, izriet no federācijas prezidenta Anša Zeltiņa teiktā.
Kā intervijā portālam Sportacentrs.com atklāja komandas galvenais treneris Emīls Cipulis, Latvijas ekipāžas startēs Eiropas kausa sacensībās un Pasaules kausa posmā Siguldā, kas norisināsies nākamā gada februāra sākumā, taču mērķis ir arī sacensties pasaules čempionātā.
Zeltiņš skaidro, ka pēc olimpiskajām spēlēm sākas jauns četru gadu cikls, kurā svarīgākā ir ilgtermiņa attīstība. "Pēcolimpiskajā sezonā skatāmies uz nākamo četrgadi. Mūsu mērķis ir pēc iespējas vairāk sportistu iesaistīt starptautiskajā apritē un dot iespēju jaunajiem atlētiem krāt pieredzi un pierādīt sevi," LBSF citē Zeltiņa teikto.
Lēmumu koncentrēties uz Eiropas kausu ietekmējuši arī praktiski apsvērumi. Pasaules kausa un Eiropas kausa sacensību kalendāri daudzviet pārklājas, kas prasītu ievērojami lielākus cilvēkresursus - gan treneru, gan mehāniķu komandā, tādējādi būtiski palielinot sezonas izmaksas.
Vienlaikus federācija neizslēdz iespēju sezonas gaitā startēt arī Pasaules kausa posmos.
"Ja redzēsim, ka tam ir sportiska jēga un būs pieejams nepieciešamais finansējums, dalība Pasaules kausā nav izslēgta. Šis lēmums nav kategorisks atteikums, bet gan elastīga pieeja, izvērtējot situāciju sezonas gaitā," uzsver LBSF prezidents.
Komentējot iespējamo Krievijas sportistu dalību starptautiskajās sacensībās, Zeltiņš atzina, ka federācija jautājumu apspriedusi biedru sapulcē un pašlaik plāno piedalīties sacensībās, ievērojot Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) izstrādātās vadlīnijas. "Šobrīd arī Ukrainas sportisti piedalās sacensībās, un nav indikāciju, ka viņi tās boikotētu. Mēs rīkosimies atbilstoši LOK noteiktajiem principiem, taču vienlaikus respektēsim arī katra sportista individuālu lēmumu, ja kāds pārliecības dēļ izvēlētos nestartēt," skaidro Zeltiņš.
Viņš piebilst, ka situācija joprojām ir ļoti mainīga un nākotnes lēmumus prognozēt ir sarežģīti. "Ar Krievijas jautājumu nenoteiktība saglabāsies. Tas ir viens no riska faktoriem, ko esam izvērtējuši, taču šobrīd būtu pāragri iezīmēt konkrētu ilgtermiņa stratēģiju, jo daudz kas būs atkarīgs gan no starptautisko sporta organizāciju, gan valstu pieņemtajiem lēmumiem," saka LBSF prezidents.
Aizvadītajā sezonā Pasaules kausa kopvērtējumā divniekiem Jēkaba Kalendas ekipāža ieņēma desmito pozīciju, bet Renārs Grantiņš, kurš olimpisko spēļu treniņos guva smagu traumu, ierindojās 20. pozīcijā, savukārt četriniekos Kalenda tika pie 13. vietas, bet Grantiņš - 22. pozīcijas.