Romāns Saušs ilgus gadus bija Latvijas izlases kandidātu sarakstā, tostarp brīžiem esot arī valstsvienības kapteinim.
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Šodien 15:20
Ilggadējais Latvijas izlases volejbolists Romāns Saušs liek punktu sportista karjerai
Latvijas volejbolists Romāns Saušs 37 gadu vecumā nolēmis likt punktu profesionāļa karjerai, trešdien paziņoja sportists.
Savu pēdējo sezonu profesionālajā volejbolā Saušs aizvadīja Kipras vienībā Famagustas "Anorthosis". Karjeras laikā viņš spēlējis arī Somijā, Francijā, Vācijā un Šveicē.
Latvijā viņš pārstāvēja "Rīga"/"Lāse-R" un "Poliurs"/"Ozolnieki" komandas. Jaunatnes līmenī Saušs pārstāvējis Latviju arī pludmales volejbola čempionātos.
Šovasar Saušs netika iekļauts Latvijas volejbola izlases sastāvā, gatavojoties Eiropas čempionātam.