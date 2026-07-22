Pēc plaši kritizētajiem nakts dopinga testiem "Tour de France" brīvdienā pārbauda visus riteņbraucējus
Visiem šī gada daudzdienu velobrauciena "Tour de France" joprojām startējošajiem sportistiem pirmdien atpūtas dienā veiktas dopinga pārbaudes, ziņo Starptautiskā Testēšanas aģentūra (ITA).
Vairākas komandas, tostarp olimpiskā čempiona beļģa Remko Evenepūla komanda "Red Bull - Bora - hansgrohe", otrdien paziņoja, ka to sportistiem iepriekšējā vakarā tika veikti dopinga testi.
Pārbaudes veiktas dienu pēc tam, kad notika strīdīgie testi svētdienas naktī sacensību līderim slovēnim Tadejam Pogačaram no "UAE Team Emirates - XRG" un dānim Jonasam Vingegordam ("Visma"/"Lease a Bike"). Pārbaudes tika veiktas plkst. 2 naktī, bet nākamajā posmā tobrīd otrajā vietā kopvērtējumā esošais Vingegords piedzīvoja kritienu un no tūres izstājās. Pogačars pēc posma sacīja, ka, iespējams, tieši neizgulēšanās noveda pie viņa konkurenta kritiena.
"Starptautiskā Testēšanas aģentūra apstiprina, ka 2026. gada 20. jūlijā, "Tour de France" atpūtas dienā, tika veikta visaptveroša sportistu bioloģisko pasu (ABP) asins paraugu ņemšana," otrdienas vakarā paziņoja ITA. "Pārbaudēs tika iekļauti visi pelotona braucēji, un šī pārbaude ir daļa no ITA pašreizējās, uz izlūkošanas datiem un riska novērtējumu balstītās antidopinga programmas šajās sacensībās."
ITA neatklāja nekādus rezultātus, norādot, ka to apstrāde aizņems vairākas nedēļas. ITA arī skaidro, ka ABP "nemēģina tieši atklāt aizliegtas vielas vai metodes", bet gan "laika gaitā uzrauga atlasītus bioloģiskos rādītājus, lai identificētu izmaiņas, kas var liecināt par dopinga ietekmi". Vairāki braucēji, tostarp Pogačars un Evenepūls, nosauca nakts testus par "necilvēcīgiem" un necienīgiem.
Profesionālos riteņbraucējus pārstāvošā arodbiedrība CPA arī asi kritizēja šo procesu, norādot uz tā potenciālo kaitīgo ietekmi uz braucēju atpūtu un atgūšanos starp smagajiem tūres posmiem.
Pēc 16 posmiem kopvērtējumā pirmo vietu saglabā Pogačars, kurš iekrājis četru minūšu un 32 sekunžu pārsvaru pār Evenepūlu, bet meksikānis Isaks del Toro ("UAE Team Emirates - XRG") atpaliek nepilnas septiņas minūtes.
Latvijas riteņbraucēji Toms Skujiņš ("Lidl-Trek") un Krists Neilands (NSN) atpaliek vairāk nekā trīs stundas, ieņemot 93. un 136. vietu. Tūri turpina 164 sportisti. "Tour de France", kas notiek 113. reizi, beigsies 26. jūlijā Elizejas laukos Parīzē. Pērn "Tour de France" uzvarēja slovēnis Tadejs Pogačars, bet Neilands un Skujiņš ieņēma attiecīgi 88. un 95. vietu.