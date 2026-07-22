Pasaules kausa ceturtdaļfinālisti Beļģijas izlasi turpmāk varētu trenēt slavenais van Bommels
Par Beļģijas vīriešu futbola izlases jauno galveno treneri kļūs nīderlandiešu speciālists Marks van Bommels, vēsta beļģu mediji.
Kā ziņo laikraksts "Nieuwsblad", līgums ar 49 gadus veco bijušo Nīderlandes izlases spēlētāju tiks noslēgts līdz 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīram.
Kā spēlētājs van Bommels kopā ar Nīderlandes izlasi aizkļuva līdz 2010. gada Pasaules kausa finālam, kurā ar 0:1 papildlaikā piekāpās Spānijas valstsvienībai. Spēlētāja karjeras laikā aizsardzības tipa pussargs pārstāvēja pašmāju Sitardas "Fortuna" un Eindhovenas PSV, kā arī spēlēja spāņu grandā "Barcelona", Vācijas bundeslīgas flagmanī Minhenes "Bayern" un Itālijas A sērijas vienībā "AC Milan".
Pēc spēlētāja karjeras beigām van Bommels kā galvenais treneris strādāja ar PSV, Vācijas klubu "Wolfsburg" un beļģu komandu Antverpenes "Royal Antwerp".
Jau ziņots, ka pirmdien Beļģijas izlases galvenā trenera amatu atstāja Francijas speciālists Rūdijs Garsija, kurš šī gada Pasaules kausa finālturnīrā aizveda valstsvienību līdz ceturtdaļfinālam, kur ar 1:2 piekāpās nākamajai čempionei Spānijai. Beļģi bija vienīgie, kuri pret Spāniju guva vārtus. 62 gadus vecais Garsija pārņēma "sarkano velnu" vadību 2025. gada janvārī.
Toreiz Garsija amatā nomainīja itālieti Domeniko Tedesko, kurš pēc izlases neapmierinošā snieguma 2024. gada Eiropas čempionātā un Nāciju līgā tika atbrīvots no darba.