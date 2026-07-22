50 gadu vecumā pēkšņi miris Norvēģijas olimpiskais varonis, viens no visu laiku titulētākajiem sportistiem Olafs Tufte
Otrdien 50 gadu vecumā miris norvēģu divkārtējais olimpiskais čempions airēšanā Olafs Tufte, vēsta Norvēģijas mediji.
Tufte bija visu laiku titulētākais norvēģu airētājs olimpisko spēļu vēsturē, izcīnot zeltu vieninieku sacensībās 2004. gadā Atēnās un atkārtojot šo panākumu arī 2008. gadā Pekinā. Tāpat viņa kontā ir olimpiskais sudrabs divniekos 2000. gadā Sidnejā un bronzas godalga divnieku sacensībās 2016. gadā Riodežaneiro. Kopumā viņš startēja septiņās Olimpiādēs.
Tiek vēstīts, ka Tufte, kurš patlaban nodarbojās ar lauksaimniecību, otrdien tika atrasts savā īpašumā bez samaņas un nogādāts slimnīcā Oslo, kur arī miris. "Tufte ar saviem sasniegumiem sportā sagādāja milzīgu prieku visai mūsu tautai. Viņš bija viens no Norvēģijas izcilākajiem sporta varoņiem, titulēts vasaras olimpisko spēļu dalībnieks, viens no visu laiku labākajiem Norvēģijas airētājiem un lielisks paraugs daudziem," trešdien sacīja Norvēģijas premjerministrs Jūnass Gārs Stēre. "Izsaku visdziļāko līdzjūtību viņa ģimenei un tuviniekiem."
Tufte karjeras laikā kļuva arī par divkārtēju pasaules čempionu, reizi par vicečempionu un izcīnīja trīs bronzas medaļas.