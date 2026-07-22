Par karjeras beigām paziņo Meksikas futbola leģenda Očoa
Par savas profesionālā futbolista karjeras noslēgšanu otrdien paziņoja Meksikas izlases vārtsargs Giljermo Očoa.
Pagājušajā nedēļā savu 41. dzimšanas dienu nosvinējušais Očoa jau iepriekš bija paziņojis, ka šī gada Pasaules kausa (PK) finālturnīrs būs pēdējais viņa karjerā izlasē, tomēr vēl nebija paziņojis par iespējamo karjeras turpināšanu kāda kluba rindās.
"Esmu atdevis visus savus spēkus. Esmu atstājis visu laukumā savu klubu un izlases rindās un šodien pakarinu savus cimdus uz nagliņas," otrdien sociālajos tīklos ierakstīja Očoa.
Šī gada PK finālturnīrā Očoa mačā ar Čehijas izlasi laukumā devās uz maiņu un kļuva par trešo spēlētāju vēsturē, kurš piedalījies sešos PK finālturnīros. Pirms viņa to šajā turnīrā paveica argentīnietis Lionels Mesi un Krištianu Ronaldu no Portugāles. Očoa bija savas izlases pamatvārtsargs trijos no saviem sešiem turnīriem - 2014., 2018. un 2022. gadā.
Profesionāļa karjeru Očoa uzsāka Mehiko komandā "Club America", kur pavadīja septiņas sezonas, pēc kā pievienojās franču vienībai "Ajaccio". Turpinājumā Očoa spēlēja arī spāņu "Malaga" un "Granada", Beļģijas komandā Lježas "Standart", itāļu "Salernitana", Portugāles klubā AVS un Kipras klubā Limasolas AEL, kuru pārstāvēja pagājušajā sezonā.
"Nekad nebiju iedomājies, cik tālu mani var aizvest sapnis. Šodien varu tikai atskatīties ar lepnumu un teikt: paldies," rakstīja Očoa. "Līdzi ņemu miljoniem cilvēku mīlestību un sirdsmieru, ko sniedz apziņa, ka Meksikas labā atdevu visu."
Meksikas izlasē Očoa kopš 2005. gada aizvadīja 153 spēles, palīdzot valstsvienībai sešas reizes triumfēt CONCACAF Zelta kausā, reizi uzvarēt CONCACAF Nāciju līgā, kā arī tikt pie bronzas godalgām olimpiskajās spēlēs un "Copa America".