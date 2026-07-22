Olimpiskais čempions Miezis skaidro, kā pierunājis paša pārstāvēto Mongolijas komandu ierasties Latvijā uz "GGFest"
Mongolijas 3x3 basketbola klubs "Ulaanbaatar" pēdējās divās nedēļās piedalās turnīros Igaunijā un Latvijā, vienību pārstāvošais Latvijas basketbolists Nauris Miezis paskaidrojis, kā izdevies pierunāt komandas vadību.
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Aizvadītajā nedēļas nogalē "Ulaanbaatar" piedalījās "Quest" turnīrā Tallinā un, spēlējot trijatā bez Mieža, ceturtdaļfinālā zaudēja amerikāņu kvartetam "Phoenix". Šonedēļ Mongolijas komanda piedalīsies tāda paša līmeņa sacensībās Ventspilī, kas būs iekļautas "Ghetto Games" festivāla programmā. "Bija pauze starp turnīriem, un runājām ar kluba prezidentu, ka šajā laikā ir "Quest" turnīri Latvijā un Igaunijā, un arī mēs tajos varētu piedalīties. Ilgi nebija jāpierunā. Tallinā diemžēl mikrotraumas dēļ nevarēju spēlēt," teica Miezis.
Uz turnīriem Baltijas valstīs komanda ieradās no Spānijas, un Miezis izmitinājis pie sevis kolēģus no Mongolijas. "Viņi bija pārsteigti, cik zaļa ir Latvija. Biju aizvedis uz Vecrīgu, aizvedu arī paēst latviešu ēdienus," teica Miezis.
Pasaules tūrē "Ulaanbaatar" šosezon "Masters" turnīros divreiz bijusi otrā un vienu reizi - trešā, kopvērtējumā šobrīd ieņemot sesto vietu. "Mums iet ļoti labi, pat pārsteidzoši labi. Veselība ir vienīgais, kas varētu traucēt. Tāpēc jādomā ar galvu, piemēram, kāds turnīrs reizēm jāizlaiž vai jāpaņem pauzīte. 3x3 basketbolā sezona ir ļoti gara ar daudz turnīriem," secināja Miezis.
Nedēļas nogalē Ventspilī notiks cīņa par ceļazīmi uz Debrecenas "Masters" turnīru, un Miezis prognozēja, ka komandas biedri būs pārsteigti par pasākuma mērogu, jo līdztekus norisināsies sacensības arī citos sporta veidos. "Viņi būs šokēti. Es zinu, kas ir "GGFest", un zinu, kas ir parasti "Quest" turnīri ar maz laukumiem un nelielu skatītāju daudzumu. Šeit būs kaut kas iespaidīgs," teica Miezis.
Aprīlī Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) valde, atsaucoties uz Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) rekomendāciju atcelt ierobežojumus Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalībai jauniešu sacensībās, deva izņēmuma atļaujas reģistrēt agresorvalstu U-21 komandas FIBA 3x3 Nāciju līgas sacensībām Āzijā.
Kā skaidroja Miezis, 3x3 basketbola sabiedrībā par Krievijas iespējamo atgriešanos nerunā, taču par lēmumiem attiecībā uz citiem sporta veidiem viņš ir dzirdējis. "Tik, cik lasīju ziņās, ka volejbolisti varēs atgriezties. Pagaidām tas spiediens ir, lai viņi lēnām atgrieztos," secināja Miezis.
Šovasar Miezis ar Latvijas izlasi pirmo reizi uzvarēja Pasaules kausā.