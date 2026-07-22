Lebrons Džeimss atpakaļ uz Floridu? Komunikācijas kļūda raisa spekulācijas par nākamo komandu
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Maiami "Heat" otrdien, 21. jūlijā, sociālajā tīklā "YouTube" uz noteiktu datumu bija ieplānojusi preses konferences tiešraidi ar Lebronu Džeimsu. Tas licis spekulēt, ka tieši šajā komandā karjeru turpinās 41 gadu vecais spēlētājs.
Maiami "Heat" uz 27. jūliju savā "YouTube" kontā bija ieplānojusi preses konferences tiešraidi ar Lebrona Džeimsa iepazīstināšanu. To ātri pamanīja acīgākie kluba fani, un spekulācija, ka tieši šajā vienībā 41 gadu vecais spēlētājs turpinās karjeru, kļuva aizvien skaļāka.
Fans discover the Miami Heat posted a scheduled live stream titled “LeBron James Introductory Press Conference” slated for July 27th on YouTube.— Legion Hoops (@LegionHoops) July 22, 2026
It was quickly deleted…
Miami has since responded saying it was a mistake from their social media team — in preparation for a… pic.twitter.com/uck520KIv7
The Miami Heat’s official YouTube channel had LeBron’s introductory press conference scheduled for July 27 🤔— NBACentral (@TheDunkCentral) July 22, 2026
(h/t @WadexFlash / https://t.co/ngYXKtG4ps) pic.twitter.com/OCNZMkiiVO
Maiami "Heat" ātri vien šo video izdzēsa. Komandas komunikācijas nodaļa ESPN atklāja, ka šāds video izveidots, jo vienībā gatavojas scenārijam, ja Lebrons Džeimss izlems pievienoties komandai. Tik laicīga video publicēšana gan bijusi kļūda, kas labota jeb ieraksts dzēsts.
Pēc astoņu gadu sadarbības ar Losandželosas "Lakers" šajā vasarā kļuva zināms, ka Lebrons Džeimss kļūs par neierobežoti brīvo aģentu. Tika pausts, ka viņš nesteigsies lēmuma pieņemšanā, taču jau no pirmajām dienām favorītes uz NBA superzvaigznes piesaisti ir Klīvlendas "Cavaliers", Maiami "Heat" un Filadelfijas "76ers". Starp pretendentēm minētas arī Kristapa Porziņģa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors", taču visdrīzāk šis scenārijs nepiepildīsies - Lebrons spēlēs Austrumos.
Gadījumā, ja Džeimss tik tiešām atgriezīsies Maiami, tad viņš klubā spēlēs otro reizi karjerā. Laika posmā no 2010. līdz 2014. gadam viņš komandas rindās kļuva par divkārtējo NBA čempionu. Vēlāk viņš pa titulam izcīnīja arī ar Klīvlendas "Cavaliers" un "Lakers".
Iepriekš viņa aģents Ričs Pols pauda, ka nezinot, kurai komandai priekšroku dos viņa klients un kad viņš par to paziņos. Savukārt "Heat" prezidents Pets Railijs atklāja, ka būtu priecīgs par Džeimsa atgriešanos Maiami. Starpsezonā "Heat" maiņas darījumā ar Milvoki "Bucks" piesaistīja grieķu superzvaigzni Janni Adetokunbo.