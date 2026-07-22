Latvijas izlases basketbolists Toms Skuja atgriežas Rīgas "Zeļļos"
Latvijas basketbolists Toms Skuja gaidāmajā sezonā atgriezīsies Latvijas vienības "Rīgas zeļļi" rindās, otrdien pavēstīja Rīgas komanda.
Vienošanās ar Skuju noslēgta uz vienu gadu. 24 gadus vecais basketbolists pagājušā gada oktobrī pievienojās Vācijas vienībai Ludvigsburgas "Riesen", kuras rindās viņš Vācijas čempionātā sakrāja 5,4 punktus, 1,8 atlēkušās bumbas un 3,3 rezultatīvas piespēles. Pēc sezonas "Riesen" pavēstīja, ka neturpinās sadarbību ar latviešu aizsargu.
"Rīdzenes" sporta skolas audzēknis Skuja 2018. gadā pēc dažām spēlēm "Valmiera"/ORDO sastāvā devās uz Spāniju, kur Ibisas komandā spēlēja Spānijas pēc spēka trešajā un ceturtajā līgā, kā arī bija "Fuenlabrada" sistēmā, bet 2022./2023. gada sezonā spēlēja "Latvijas Universitātes" rindās.
2023. gadā saspēles vadītājs pievienojās "Rīgas zeļļiem" un divu ar pusi sezonu laikā palīdzēja komandai izcīnīt trīs sudraba godalgas - Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL), Latvijas Basketbola līgā (LBL) un "Užavas" Latvijas kausā, kā arī bronzas medaļu LBL un Baltijas Superkausu 2025./2026. gada sezonas ievadā.
2023. gadā dibinātie "Rīgas zeļļi" aizvadītajā sezonā LIBL nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet LBL izcīnīja bronzas godalgas. Gaidāmajā sezonā "Rīgas zeļļi" debitēs ULEB Eirokausā.