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Šodien 22:05
Latvijas sportistiem medaļu birums Ziemeļvalstu un Baltijas nedzirdīgo orientēšanās čempionātā
Latvijas sportisti aizvadītajā nedēļā Igaunijā izcīnīja deviņas medaļas Ziemeļvalstu un Baltijas nedzirdīgo orientēšanās čempionātā, informē Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija.
Sacensībās sprintā M60 grupā sudrabu izcīnīja Andis Krams, bet W50 grupā sudraba un bronzas medaļas bija attiecīgi Agitai Intsonei un Ingunai Kramai. Garajā distancē Krams izcīnīja zelta medaļu, Intsone - sudrabu, bet Aldis Strožs M50 grupā - bronzu.
Visbeidzot vidējā distancē zelta medaļas izcīnīja Krams M60 grupā un Krama W50 grupā, kur par vicečempioni kļuva Intsone.
Sacensībās piedalījās 70 dalībnieki no 14 valstīm.