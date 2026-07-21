Parasportiste Alise Muižniece triumfē Latvijas čempionātā iejādē
Latvijas parasportiste Alise Muižniece aizvadītajā nedēļas nogalē kļuva par Latvijas čempioni iejādē, uzvarot vispārējā konkurencē, informē Latvijas Paralimpiskā komiteja.
Čempionātā piedalījās vairāki parasportisti, kā arī Latvijas vadošie paralimpiskās iejādes pārstāvji. "Grand Prix A" programmā pirmo vietu izcīnīja Rihards Snikus ar zirgu "Rise And Shine", iegūstot vērtējumu 69,896%.
Vispārējā konkurencē startēja Muižniece ar zirgu "Baily", kura piedalījās Mazās balvas "Open" un "Freestyle" sacensībās. Mazās balvas "Open" disciplīnā Muižniece ar "Baily" sasniedza 67,402%, bet "Freestyle" sacensībās ieguva 68,017%, izcīnot čempionāta titulus vispārējā konkurencē.
Paralimpiskās iejādes sacensībās katrs dalībnieks startēja savā klasē atbilstoši savai grupai. "Grade III Para Novice Test B" disciplīnā pirmo vietu izcīnīja Olga Niķe ar zirgu "Buenos Gines", uzrādot rezultātu 65,625%. "Special Olympics" sacensībās uzvarēja Dainis Vjaters ar zirgu "Glaudijs" (65,294%).
"Para Novice Test B Grade II" klasē pirmo vietu ieguva Maksims Griščenko ar zirgu "Hēra" (64,524%), savukārt "Para Novice Test A Grade II" shēmā labāko rezultātu sasniedza Elīza Dzērve ar zirgu "Glaudijs" (60,625%). "Grade I Grand Prix B" testā uzvarēja Mareks Jedinaks ar zirgu "Princis Narcis", sasniedzot 68,958%.