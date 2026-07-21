"Tour de France" pēdējās dienās gaidāma sīva cīņa par uzvarētāja titulu
Beļģijas riteņbraucējs Remko Evenepūls otrdien uzvarēja "Tour de France" individuālajā braucienā un par gandrīz pusminūti samazināja kopvērtējuma līdera Tadeja Pogačara pārsvaru. Tikmēr Latvijas riteņbraucēji Krists Neilands un Toms Skujiņš ieņēma attiecīgi 65. un 119. vietu.
Pēc tūres pēdējās brīvdienas riteņbraucēji 16. posmā individuālajā braucienā veica 26,1 kilometru garu distanci ar otrās kategorijas kāpumu tās pirmajā pusē.
Otrajā posmā pēc kārtas nepārspēts bija Evenepūls ("Red Bull - Bora - hansgrohe"), kurš finišēja 32 minūtēs un 19 sekundēs, braucot ar vidējo ātrumu 48,45 kilometri stundā. Pogačars ("UAE Team Emirates - XRG") bija 28 sekundes lēnāks un ieņēma otro vietu, bet trešais bija Skujiņa komandas biedrs dānis Matiass Skjelmose ("Lidl-Trek"), kurš atpalika vienu minūti un četras sekundes.
Tikmēr Neilands sasniedza augstāko pozīciju NSN komandā, braucienu veicot piecas minūtes un piecas sekundes lēnāk par uzvarētāju, kamēr Skujiņš distancē pavadīja vēl vienu minūti un četras sekundes ilgāk.
Pēc 16 posmiem kopvērtējumā pirmo vietu saglabā Pogačars, kurš iekrājis četru minūšu un 32 sekunžu pārsvaru pār Evenepūlu, bet līdera komandas biedrs meksikānis Isaks del Toro atpaliek vēl divas minūtes un 19 sekundes. Skujiņš un Neilands atpaliek vairāk nekā trīs stundas, ieņemot 93. un 136. vietu.