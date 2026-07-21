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Šodien 17:28
Finansējuma trūkuma dēļ Latvijas bobslejisti nākamsezon Pasaules kausā startēs tikai Siguldā
Gaidāmajā sezonā Latvijas bobsleja ekipāžas Pasaules kausā plāno startēt tikai Siguldas posmā, bet pārējās sacensības aizvadīs Eiropas kausā, atklāja izlases galvenais treneris Emīls Cipulis.
Cipulis atklāja, ka Latvijas ekipāžas startēs Eiropas kausa sacensībās un Pasaules kausa posmā Siguldā, kas norisināsies nākamā gada februāra sākumā, taču mērķis ir arī sacensties pasaules čempionātā. Meistarsacīkstes februāra beigās norisināsies Norvēģijas trasē Lillehammerē.
Viņš piebilda, ka gadījumā, ja parādīsies papildus līdzekļi, tad Latvijas bobsleja izlases plāni uz sezonu var mainīties, taču galvenais fokuss šobrīd paredzēts uz Eiropas kausa sacensībām.
Jāatzīmē, ka gan Pasaules, gan Eiropas kausa bobslejā pirmie posmi paredzēti novembra beigās.