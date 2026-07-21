Informē par "Ghetto Games" festivālu Ventspilī
Jau šajā nedēļas nogalē, no 24. līdz 26. jūlijam, Ventspils jau 14. reizi kļūs par Baltijas aktīvākās nedēļas nogales galvaspilsētu, ...
FOTO: Ventspils uz trim dienām kļūs par ekstrēmā sporta galvaspilsētu - tuvojas "Ghetto Games" festivāls
Jau šajā nedēļas nogalē, no 24. līdz 26. jūlijam, Ventspils jau 14. reizi kļūs par Baltijas aktīvākās nedēļas nogales galvaspilsētu, vienuviet pulcējot sportistus no visas pasaules.
Otrdien, 21. jūlijā, alternatīvo un ekstrēmo sporta veidu centrā "The Spot centrs" aizvadīts mediju pasākums, kurā tika atklātas gaidāmā festivāla detaļas. Preses konferencē piedalījās "Ghetto Games" dibinātājs Raimonds Elbakjans, olimpiskais čempions 3x3 basketbolā Nauris Miezis, viens no pasaules labākajiem skrituļslidotājiem Nils Jansons, kā arī pasaules sestās vietas ieguvēja skūteru frīstailā Ļera Štekerhofa.
Kā pasākumā atklāja organizatori, grandiozais festivāls trīs dienu garumā pulcēs dalībniekus no vairāk nekā 30 pasaules valstīm, kuri savus spēkus un meistarību mēros 20 dažādos sporta veidos. Ventspilī vienuviet satiksies gan pasaules līmeņa zvaigznes, kas jau plūkušas laurus starptautiskajā arēnā, gan jaunie, daudzsološie talanti, kuri vēl tikai ir ceļā uz saviem lielākajiem panākumiem.
Šogad īpaša uzmanība pievērsta tam, lai festivāls būtu aizraujošs ne tikai ekstrēmo sporta veidu faniem, bet arī plašākai sabiedrībai. Organizatori īpaši aicina pasākumu apmeklēt ģimenes ar bērniem, solot, ka šajā vasaras notikumā ikviens, neatkarīgi no vecuma, atradīs sev piemērotas un saistošas aktivitātes.
Ikviens apmeklētājs festivāla norises varēs vērot bez maksas, izbaudot gan augsta līmeņa sporta sacensības un elpu aizraujošus trikus, gan mūziku un daudzveidīgas izklaides iespējas.