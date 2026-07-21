Latvijas tenisa otrā rakete Semeņistaja zaudē Hamburgas "WTA 125" turnīra pirmajā kārtā
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja otrdien piedzīvoja zaudējumu Hamburgas "WTA 250" turnīra vienspēļu pirmajā kārtā.
Latvijas otrā rakete, kura WTA rangā ieņem 109. pozīciju, ar 6-3, 3-6, 2-6 piekāpās ar astoto numuru turnīrā izliktajai austrietei Sinjai Krausai (WTA 80.). Tenisistes kortā tikās trešo reizi, visos mačos uzvarot austrietei.
Semeņistaja savā vienīgajā turnīrā Hamburgā - 2024. gada "WTA 125" sacensībās - cieta zaudējumu pirmajā kārtā. Austriete Hamburgā ir spēlējusi trīsreiz, pagājušajā gadā tiekot līdz astotdaļfinālam. Otrajā kārtā Krausa spēkosies ar spānieti Saru Sorrivesu Tormo (WTA 212.) vai Armēnijas tenisisti Alinu Čarajevu (WTA 117.).
Semeņistaja Vācijā piedalīsies arī dubultspēļu turnīrā, pāri ar kazahstānieti Žibeku Kulambajevu pirmajā kārtā tiekoties ar mājiniecēm Nomu Akugi un Tamāru Korpaču. Turnīrs Hamburgā norisinās māla seguma kortos.
Savukārt Latvijas tenisiste Beatrise Zeltiņa otrdien Itālijā Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) Kordenonsas W-75 turnīrā nodrošināja vietu otrajā kārtā. Zeltiņa, kura WTA rangā ierindojas 447. pozīcijā, pirmās kārtas mačā ar 6-3, 6-2 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo itālieti Kamillu Džennaro (WTA 676.).
Par iekļūšanu nākamajā kārtā latviete nopelnīja deviņus WTA vienspēļu ranga punktus. Viņas pretiniece otrajā kārtā būs ar otro numuru izsētā zviedriete Kajsa Rinaldo Pēšone (WTA 217.) vai itāliete Marta Lombardini (WTA 690.).
Zeltiņa pārī ar somieti Lauru Hietarantu sacentīsies arī dubultspēlēs. Ar trešo numuru izsētais Latvijas un Somijas duets no pirmās kārtas ir brīvs, bet otrajā tiksies ar itālietēm Džennaro un Lombardini. Turnīrs Kordenonsā norisinās māla seguma kortos.