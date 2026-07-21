Latvijas basketbola izlase pēc divām uzvarām Pasaules kausa kvalifikācijā pakāpjas FIBA rangā
Latvijas vīriešu basketbola izlase pasaules rangā atguvusi vienu vietu un ierindojas 12. pozīcijā, vēsta Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA).
Kopš iepriekšējā ranga publicēšanas Latvijas izlase izcīnīja divas uzvaras 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijā, pieveicot Nīderlandi un Austriju. Latvijas komanda FIBA rangā sakrājusi 759,4 punktus un apsteigusi Grieķijas izlasi, kura pēdējos divos mačos zaudēja Rumānijai un Portugālei.
Latvijas valstsvienība 2023. gadā pirms Pasaules kausa izcīņas finālturnīra ieņēma 29.vietu, bet Džakartā un Manilā izcīnītās sešas uzvaras nodrošināja kāpumu līdz astotajai vietai, bet pēc veiksmīgas Eiropas čempionāta kvalifikācijas latvieši pakāpās uz sesto pozīciju.
🚨 NEW WORLD RANKING ALERT 🚨— FIBA Basketball (@FIBA) July 20, 2026
USA 🇺🇸, Germany 🇩🇪, Serbia 🇷🇸, France 🇫🇷 and Canada 🇨🇦 retain their Top 5 spots in the latest FIBA World Ranking Men, presented by Nike.
📊 Check the full ranking here: https://t.co/MTcVN1SkOX pic.twitter.com/oMObEZE0vM
Savukārt pēc zaudējuma Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra finālā Latvijas basketbola izlase noslīdēja trīs pozīcijas zemāk, devīto vietu saglabājot līdz pagājušā gada septembrim, bet pēc Eiropas čempionāta finālturnīra Latvijas vienība atkāpās uz 11. pozīciju.
Pasaules ranga līdere ar 920,7 punktiem joprojām ir olimpiskā čempione ASV, otro vietu saglabā Eiropas čempione Vācija (843,6 punkti), bet trešā ir Serbija (836,6 punkti). Francija (836 punkti) ir ceturtajā vietā, piektā ir Kanāda (831,4 punkti), sestā - Spānija (798,1 punkti), septītā - Austrālija (796,8 punkti), astotā - Argentīna (783,1 punkti), devītā - Brazīlija (776,6 punkts), bet labāko desmitnieku noslēdz vienu pozīciju zaudējusī Lietuva (773,7 punkts). Priekšā Latvijas izlasei atrodas arī 11. vietā esošā Turcija (770,6 punkti).
Igaunija ar 362,2 punktiem pakāpusies par vienu ailīti augstāk un ieņem 36. vietu. Eiropas izlašu reitingā Latvijas izlase ieņem septīto vietu, kamēr Lietuva ir piektā, bet igauņi 20. pozīcijā.
FIBA rangs tiek aprēķināts, ņemot vērā komandu rezultātus oficiālajos FIBA turnīros pēdējo astoņu gadu laikā, piemērojot dažādus koeficientus atkarībā no spēles statusa, norises vietas un rezultāta starpības. FIBA rangu tabulai ir izšķiroša nozīme, dalot komandas izlozes grozos pirms lielajiem starptautiskajiem turnīriem.