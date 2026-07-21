Francijas futbola leģenda Zidāns pārņems vīriešu izlases trenera grožus
Francijas vīriešu futbola izlases galvenais treneris būs bijušais komandas kapteinis Zinedins Zidāns, vēsta transfēru apskatnieks Fabricio Romano.
Tiek ziņots, ka līgums ar Zidānu noslēgts līdz 2030. gada jūnijam. 54 gadus vecais Zidāns amatā nomainīs Didjē Dešānu, kurš valstsvienību vadīja 14 gadus, to aizvedot līdz triumfam Pasaules kausā 2018. gadā, kā arī līdz finālam 2022. gadā un pusfinālam šogad. Tāpat Dešāna vadībā izlase spēlēja 2016. gada Eiropas čempionāta finālā un triumfēja 2021. gada UEFA Nāciju līgā.
Zidāns no 2016. līdz 2018. gadam, kā arī no 2019. līdz 2021. gadam bija Spānijas futbola kluba Madrides "Real" galvenais treneris, šajā laikā trīs reizes aizvedot komandu līdz triumfam UEFA Čempionu līgā un līdz diviem Spānijas čempiontituliem.
Par Zidānu, kurš izlasi pārstāvēja no 1994. līdz 2006. gadam un ar to kļuva par PK ieguvēju 1998. gadā un Eiropas čempionu 2000. gadā, kā valstsvienības jauno galveno treneri ziņo arī laikraksts "L'Equipe".
Savā pēdējā spēlē izlases rindās Zidāns 2006. gada PK finālā saņēma sarkano kartīti par sitienu ar galvu itālietim Marko Materaci. Itāļi to maču uzvarēja 11 metru sitienu sērijā, ceturto reizi kļūdami par pasaules čempioniem.
✨🇫🇷 Zinedine Zidane has already signed his long term contract as new France head coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026
Verbal agreement in place since November, never been in doubt or at risk despite clubs calling.
Zizou is back. 🔙 pic.twitter.com/rd9cWgL61D