FIFA uzsākusi izmeklēšanu pret Argentīnas futbolistu nesportisko rīcību pēc zaudējuma finālā
Starptautiskā Futbola federāciju asociācijas (FIFA) pirmdien uzsāka izmeklēšanu par dažu Argentīnas futbolistu rīcību pēc zaudējuma Pasaules kausa finālā Spānijas valstsvienībai.
Vairāki Argentīnas izlases spēlētāji pēc finālsvilpes uzvedās nesportiski, un videoatkārtojumos redzams, ka pussargs Leandro Paredess pagrūž Eriku Garsiju, bet vēlāk nogāž arī Pavlo Martinu Paesu Gaviru jeb Gavi.
Tāpat videoatkārtojumos redzams, ka aizsargs Nauels Molina šķietami iesit Spānijas izlases kapteinim Rodrigo Ernandesam Kaskantem jeb Rodri pa vēderu, ar kuru vēlāk mutiskās diskusijās iesaistījās cits argentīniešu aizsargs Nikolass Otamendi. Argentīnas izlases galvenais treneris Lionels Skaloni un citi spēlētāji piesteidzās klāt, lai nomierinātu situāciju.
FIFA paziņojumā norādīja, ka tās "disciplinārā komisija ir iecēlusi disciplinārās un ētikas prokuroru, lai izmeklētu iespējamos [FIFA disciplinārā kodeksa] pārkāpumus saistībā ar incidentiem pēc spēles". Šajā īsajā paziņojumā netika norādīts izmeklēšanas grafiks, kā arī netika minēts neviens spēlētājs.
Jau ziņots, ka Spānija svētdien ASV aizvadītajā Pasaules kausa finālā ar 1:0 papildlaikā uzvarēja Argentīnu, vienīgos vārtus mačā gūstot Ferranam Torresam.