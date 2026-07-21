FOTO, VIDEO: jaunā FIFA ranga līdere un pasaules čempione Spānija vareni tiek sagaidīta mājās
Spānijas vīriešu futbola izlase, kas svētdien, 19. jūlijā triumfēja Pasaules kausa finālturnīrā, mājās sagaidīja vairāk nekā viens miljons līdzjutēju.
Pirmdien, 20. jūlijā, pēc atgriešanās Spānijas galvaspilsētā Madridē komanda tikās ar Spānijas karaļnama pārstāvjiem un Spānijas premjerministru Pedro Sančesu, kā arī devās parādē pa Madrides centru. Ziņu aģentūra AFP vēsta, ka Spānijas izlases čempionu parādi Madrides ielās sagaidījuši aptuveni miljons līdzjutēju.
"Paldies treneriem un spēlētājiem par parādīto futbolu, pašatdevi un lielo panākumu. Mēs patiesi izbaudījām jūsu sniegumu," teica valsts premjerministrs Pedro Sančess. Pēc viesošanās pie amatpersonām Spānijas izlases futbolisti kāpa autobusā, kuru rotāja uzraksts "Zvaigznes mirdz kopā". Tieši ar to jaunie pasaules čempioni devās parādē uz Cibeles laukumu Madridē.
Gracias por tanto, campeones#VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/rwdAW6mUpB— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026
📹 INSIDE | ¡SÚBETE A LA FIESTA DEL BUS DE LA SELECCIÓN!— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026
Una tarde de sentimientos, alegría y locura en menos de tres minutos.#VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/JHBGpxx72E
Esto ya es un clásico— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026
¡¡CUCU, CUCURELLA!!#VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/z7f2pYiaT4
Futbolisti valkāja kreklus ar uzrakstiem "mēs esam čempioni". Viņi dejoja, uzrunāja fanus, un komunicēja ar tiem visas parādes laikā. Uzrunā izcēlās aizsargs Marks Kukurelja, vēlreiz dziedot slaveno dziesmu par paelju un Ērlingu Holannu.
Jau ziņots, ka Spānija svētdien ASV aizvadītajā Pasaules kausa finālā ar 1:0 papildlaikā uzvarēja Argentīnu, vienīgos vārtus mačā gūstot Ferranam Torresam. Spānijai tas kļuva par otro triumfu Pasaules kausa izcīņā.
Pēc triumfa Spānija kļuvusi arī par FIFA ranga jauno līderi. Pirms turnīra sākuma tā ieņēma otro vietu, bet pēc iegūtā titula pacēlusies uz līderpozīciju. Otro vietu ieņem Argentīna, kam seko Francija un Anglija. Labāko desmitniekā vēl atrodas Brazīlija, Maroka, Portugāle, Beļģija, Nīderlande un Meksika.