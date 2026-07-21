Argentīna sagaida savus futbolistus kā varoņus - tūkstošiem fanu godina izlasi arī pēc zaudējuma finālā
Pirmdien tūkstošiem fanu, nebaidoties no aukstuma un lietus, ar sajūsmu sagaidīja Argentīnas futbola izlasi, kas pēc zaudējuma Pasaules kausa finālā pret Spāniju atgriezās mājās bez savas lielākās zvaigznes Lionela Mesi.
Tā nebija tā atgriešanās mājās, uz ko argentīnieši bija cerējuši četrus gadus pēc tam, kad 2022. gadā miljoniem cilvēku svinēja savas komandas uzvaru turnīrā, taču ielas atkal piepildīja jaunas prieka un haosa ainas, kad cilvēki dejoja, dziedāja un palaida uguņošanas raķetes, lai pateiktos spēlētājiem.
Argentīnas Futbola federācija (AFA) iepriekš paziņoja, ka daži izlases dalībnieki lidojumā nepiedalīsies, un vietējā televīzijā pārraidītajos kadros nebija redzams, ka no lidmašīnas izkāpj leģendārais komandas kapteinis Mesi.
Treneri Lionelu Skaloni un pārējos komandas dalībniekus pie lidmašīnas sagaidīja ar sarkanu paklāju un militāro orķestri.
Pēc tam viņi iekāpa autobusā, pa ceļam pamājot sajūsminātajiem faniem.
Lai gan neizdevās izcīnīt otro čempionāta titulu pēc kārtas, "argentīnieši svinēs jebkurā gadījumā," teica mājsaimniece Marga Ledezma. 36 gadus vecā sieviete pateicās Mesi par "visiem gadiem, kad viņš mūs darīja laimīgus," mudinot viņu nebeigt spēlēt Argentīnas izlasē, taču atzīstot, ka tas būs grūti, jo viņam jau ir 39 gadi.
Argentīna finālā ar 0:1 papildlaikā zaudēja Spānijai spēlē, izpelnoties arī kritiku daudzajiem pārkāpumiem un komandas nesportisko uzvedību.
Daudzi fani uzsvēra, ka Argentīnas patiesā uzvara bija 2:1 uzvara pusfinālā pār Angliju, kas notika uz fona ilgstošajam strīdam starp abām valstīm par Folklendu salu suverenitāti.
Daži nesa karogus ar uzrakstu "Folklendas pieder Argentīnai". FIFA veic izmeklēšanu par Argentīnas izlasi pēc tam, kad spēlētāji pēc uzvaras pār Angliju pacēla transparentu ar šo frāzi, kas izraisīja asu reakciju no Londonas puses.
"Šī komanda mūs visus apvienoja, un mums par to jābūt pateicīgiem. Mēs vienmēr būsim kopā ar viņiem, gan lietū, gan saulē," teica 36 gadus vecais līdzjutējs Leonardo Barrientoss. "Es gribētu pateikties Mesi par to, ka viņš deva no sevis visu."
28 gadus vecā Marija Ortisa ieradās sagaidīt komandu kopā ar savu divgadīgo bērnu un teica, ka Spānija "pelnīja uzvaru", bet viņa ir "priecīga par to, ko komanda mums deva".
Mesi pirmdien savā "Instagram" kontā ierakstīja, ka "sāpes ir milzīgas un šai brūcei sadzīt prasīs ilgu laiku".
"Es arī saglabāšu visas labās atmiņas," viņš rakstīja pie savas fotogrāfijas. "Šodien ir grūti novērtēt to, ko mēs sasniedzām, taču šī komanda divas reizes pēc kārtas iekļuva Pasaules kausa finālā."
Turnīram beidzoties, prezidents Havjers Milei paziņoja, ka nākotnē, vienojoties ar komandu, tiks noteikta valsts svētku diena, lai atzīmētu tās sniegumu Pasaules kausā. Sīkāka informācija pagaidām nav paziņota.
Lai gan pēc zaudējuma argentīnieši bija noskumuši, tūkstošiem cilvēku devās uz tradicionālo svinību vietu pie Obeliska Buenosairesā, kur svētdienas vakarā viņi svinēja stundām ilgi.
Vēlu naktī pie pieminekļa izcēlās īslaicīgas sadursmes, un policija izmantoja ūdens lielgabalus, asaru gāzi un gumijas lodes, lai izkliedētu svinētājus. Saskaņā ar policijas avotiem tika aizturēti 15 cilvēki.