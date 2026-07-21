VIDEO: vai Spānijas futbolists Kukurelja tiešām nesa Pasaules kausu miskastes maisā? Noskaidrots, kas bija zelta trofeja
Pēc Spānijas triumfa 2026. gada Pasaules kausā sociālos tīklus pāršalca video, kurā redzams valstsvienības aizsargs Marks Kukurelja ar caurspīdīgu plastmasas maisu rokās. Tajā bija redzams zelta krāsas kauss, un daudzi interneta lietotāji steidza secināt – futbolists pasaules čempionu trofeju vienkārši aiznesis prom miskastes maisā.
Video, kas ātri izplatījās sociālajos tīklos, redzams, kā Spānijas izlases aizsargs pēc svinībām stadionā dodas prom ar mugursomu un caurspīdīgu maisu, kurā atrodas liela zelta krāsas trofeja. Daudziem skatītājiem tā atgādināja prestižo FIFA Pasaules kausu.
Fanu reakcija bija dažāda – vieni jokoja par Kukureļjas “necienīgo” attieksmi pret pasaules vērtīgāko futbola trofeju, kamēr citi uzteica futbolista vienkāršību un humoru.
Tomēr rūpīgāka video analīze atklāj, ka maisā, visticamāk, nebija īstā FIFA Pasaules kausa trofeja.
Pēc Spānijas uzvaras spēlētāji ģērbtuvē saņēma īpašas piemiņas trofejas par triumfu turnīrā. Tās bija mazākas čempionu kausa versijas, ko futbolistiem pasniedza arī FIFA prezidents Džanni Infantīno.
Taču arī šī versija, visticamāk, nav tā, ko Kukurelja nesa rokās. Interneta lietotāji pamanījuši, ka redzamā trofeja ļoti līdzinās LEGO FIFA Pasaules kausa trofejas komplektam, kas pieejams pārdošanā un maksā aptuveni 200 eiro.
Īstā FIFA Pasaules kausa trofeja gan netiek pārvadāta parastā maisā. Čempionāta galvenais simbols tiek glabāts īpaši izgatavotā Louis Vuitton trofejas koferī, kas radīts sadarbībā ar FIFA.
Īpašais koferis veidots no ikoniskā “Louis Vuitton” monogrammas auduma, ar rokām apgleznotiem zelta krāsas “V” elementiem, kas simbolizē gan uzvaru (“Victory”), gan zīmola nosaukumu. To papildina zeltīti metāla elementi, ādas detaļas un klasiskās slēdzenes.
Tātad – nē, Kukurelja, visticamāk, nenesa īsto Pasaules kausu miskastes maisā. Taču video kārtējo reizi parādīja, cik ātri sociālajos tīklos var izplatīties pārsteidzoši stāsti pēc lieliem sporta notikumiem.