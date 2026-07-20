"Super Nova" turpina veiksmīgo sēriju pret "Grobiņu" un izcīna trešo uzvaru sezonā
"Super Nova" futbolisti pirmdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 23. kārtas spēlē savā laukumā ar 1:0 pārspēja "Grobiņu", izcīnot jau trešo uzvaru pār šo komandu šosezon.
Pirmajā puslaikā nevienai no komandām vārtus gūt neizdevās, bet rezultāts tika atklāts otrā puslaika sākumā. Nepilnas desmit minūtes pēc pārtraukuma "Super Nova" labā precīzi sita Samate Amadu.
Spēles kompensācijas laikā mājinieki nostiprināja pārsvaru – pretuzbrukumā ātrākais bija Valerijs Lizunovs, kurš apspēlēja gan aizsargus, gan pretinieku vārtsargu un raidīja bumbu tukšos vārtos.
Šosezon "Super Nova" un "Grobiņa" tikušās jau trīs reizes, un visās spēlēs uzvaru svinējusi "Super Nova". Iepriekš komandas tikšanās reizēs noslēdzās ar rezultātiem 1:0 un 2:0.
Citās 23. kārtas spēlēs RFS viesos ar 1:0 pārspēja "Jelgavu", "Riga" savā laukumā ar 3:1 uzvarēja "Tukums 2000", bet "Daugavpils" izbraukumā ar 4:0 sagrāva "Ogre United". "Audas" un "Liepājas" duelis pārcelts uz augusta beigām.
Pēc 23 spēlēm turnīra tabulas līderpozīcijā atgriezusies RFS ar 59 punktiem, tai seko "Riga" ar 58 punktiem. Trešā ir "Auda" – 40 punkti 22 spēlēs. "Super Nova" ar 27 punktiem ieņem sesto vietu, bet "Grobiņa" ar 20 punktiem ir astotā.
Šīs sezonas virslīgas čempionāts notiek četros apļos – kopumā 36 kārtās tiks aizvadītas 180 spēles. Pēdējā kārta paredzēta 8. novembrī.
Pagājušajā sezonā Latvijas čempionu titulu izcīnīja "Riga" komanda.