"RFS" atgūst Virslīgas līderpozīciju pēc uzvaras pār "Jelgavu"
RFS futbolisti pirmdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 23. kārtas spēlē viesos ar minimālu pārsvaru pārspēja "Jelgavu" un atguva pirmo vietu turnīra tabulā.
Rīdzinieki Jelgavā izcīnīja uzvaru ar rezultātu 1:0.
Vienīgos vārtus pirmā puslaika izskaņā guva Mamadu Silla, kurš pēc Lašas Odišarijas piespēles raidīja bumbu mājinieku vārtos.
Otrajā puslaikā "Jelgavai" bija iespējas panākt izlīdzinājumu. Bīstamākais moments radās pēc Gļeba Žaleiko tālsitiena – RFS vārtsargs Rihards Matrevics bumbu atvairīja, turklāt tā vēl skāra vārtu pārliktni. Vēlāk rīdzinieku vārtus apdraudēja arī Jegors Novikovs, taču RFS izdevās nosargāt uzvaru.
Šī abām komandām bija ceturtā tikšanās šosezon. Latvijas kausa astotdaļfinālā RFS uzvarēja ar 2:0, bet virslīgas pirmajos divos apļos rīdzinieki bija pārāki ar 1:0 un 4:0.
Pēc 23 aizvadītām spēlēm RFS turnīra tabulā ir 59 punkti un pirmā vieta. Otrajā pozīcijā ar 58 punktiem atrodas "Riga", bet "Auda" ar 40 punktiem 22 spēlēs ir trešā.
Ceturtajā vietā ar 30 punktiem ir "Daugavpils", tai seko "Liepāja" (28 punkti), "Jelgava" (25), "Super Nova" (24), "Grobiņa" (20), "Tukums 2000" (17) un "Ogre United" (13).
23. kārtas turpinājumā vēl paredzēta spēle starp "Super Nova" un "Grobiņu".
Šosezon Virslīgas čempionāts tiek aizvadīts četros apļos – kopumā 36 kārtās tiks izspēlētas 180 spēles. Pēdējā kārta paredzēta 8. novembrī.