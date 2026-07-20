75 gadu vecumā miris Anglijas futbola leģenda Kevins Kīgans
Pēc cīņas ar vēzi 75 gadu vecumā miris bijušais Anglijas futbola izlases spēlētājs un treneris Kevins Kīgans, pirmdien paziņojusi viņa ģimene.
Šā gada janvārī Kīgana tuvinieki atklāja, ka futbolistam diagnosticēts vēzis, bet jūnijā viņš pats pavēstīja, ka slimība sasniegusi ceturto stadiju.
Kīgans profesionālo futbolista karjeru sāka 1968. gadā Skantorpas “United” komandā, bet trīs gadus vēlāk pievienojās slavenajam Anglijas klubam “Liverpool”. Liverpūles rindās viņš trīs reizes kļuva par Anglijas čempionu, kā arī 1977. gadā triumfēja Eiropas kausā.
Vēlāk uzbrucējs pārcēlās uz Vācijas klubu Hamburgas SV, kur divas reizes tika atzīts par Eiropas gada labāko futbolistu.
Anglijas izlasē Kīgans aizvadīja 63 spēles, guva 21 vārtus un bija komandas kapteinis.
Pēc futbolista karjeras beigām viņš kļuva par treneri. Kīgans vadīja Ņūkāslas “United” divos posmos, kā arī trenēja Londonas “Fulham”, Mančestras “City” un Anglijas izlasi.
Kevins Kīgans tiek uzskatīts par vienu no spilgtākajām personībām Anglijas futbola vēsturē.