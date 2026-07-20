Arī Beļģijas futbola izlasei būs jauns galvenais treneris
Foto: ZUMAPRESS.com
Neskaitāmas treneru maiņas pēc 2026. gada Pasaules kausa beigām. Starp tām arī Beļģija.
Futbols

Arī Beļģijas futbola izlasei būs jauns galvenais treneris

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Seko Jauns.lv Google

Francijas speciālists Rūdijs Garsija ir atstājis Beļģijas vīriešu futbola izlases galvenā trenera amatu, pirmdien paziņoja Karaliskā Beļģijas futbola asociācija (RBFA).

Arī Beļģijas futbola izlasei būs jauns galvenais t...

RBFA ziņo, ka Garsija ir atstājis Beļģijas izlases trenera amatu. Pasaules kausa finālturnīrā Beļģijas izlase tika līdz ceturtdaļfinālam, kur ar 1:2 piekāpās nākamajai čempionei Spānijai. 62 gadus vecais francūzis Garsija pārņēma "sarkano velnu" vadību 2025. gada janvārī.

Toreiz Garsija amatā nomainīja itālieti Domeniko Tedesko, kurš pēc izlases neapmierinošā snieguma 2024. gada Eiropas čempionātā un Nāciju līgā tika atbrīvots no darba.

Garsijas iepriekšējā darba vieta bija Itālijas A sērijas klubs "Napoli" 2023. gadā, bet pirms tam viņš strādāja ar Saūda Arābijas vienību "Al-Nassr", franču klubiem Lionas un Marseļas "Olympique", "Le Mans", "Dijon", "Saint-Etienne' un itāļu "AS Roma".

Tēmas

"Napoli""AS Roma"Marseļas "Olympique"RomaPasaules kauss futbolāBeļģijas futbola izlase

Citi šobrīd lasa