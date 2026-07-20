Neskaitāmas treneru maiņas pēc 2026. gada Pasaules kausa beigām. Starp tām arī Beļģija.
Futbols
Šodien 16:44
Arī Beļģijas futbola izlasei būs jauns galvenais treneris
Francijas speciālists Rūdijs Garsija ir atstājis Beļģijas vīriešu futbola izlases galvenā trenera amatu, pirmdien paziņoja Karaliskā Beļģijas futbola asociācija (RBFA).
RBFA ziņo, ka Garsija ir atstājis Beļģijas izlases trenera amatu. Pasaules kausa finālturnīrā Beļģijas izlase tika līdz ceturtdaļfinālam, kur ar 1:2 piekāpās nākamajai čempionei Spānijai. 62 gadus vecais francūzis Garsija pārņēma "sarkano velnu" vadību 2025. gada janvārī.
Toreiz Garsija amatā nomainīja itālieti Domeniko Tedesko, kurš pēc izlases neapmierinošā snieguma 2024. gada Eiropas čempionātā un Nāciju līgā tika atbrīvots no darba.
Garsijas iepriekšējā darba vieta bija Itālijas A sērijas klubs "Napoli" 2023. gadā, bet pirms tam viņš strādāja ar Saūda Arābijas vienību "Al-Nassr", franču klubiem Lionas un Marseļas "Olympique", "Le Mans", "Dijon", "Saint-Etienne' un itāļu "AS Roma".