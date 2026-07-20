Latvijas futbola komandas uzzina potenciālās pretinieces nākamajās Eirokausu kvalifikācijas kārtās
Ja RFS futbolisti iekļūs Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Konferences līgas kvalifikācijas trešajā kārtā, viņi var tikties ar Latvijas uzbrucēja Dāvja Ikaunieka savulaik vairākas sezonas pārstāvēto Čehijas klubu "Jablonec", pirmdien tika noskaidrots izlozē Nionā.
Pamatzarā RFS, ja pārvarēs otro kārtu, trešajā kārtā tiksies ar Horvātijas kluba "Varaždin" un Čehijas vienības "Jablonec" dueļa uzvarētājiem. Tādā gadījumā RFS pirmo spēli aizvadīs viesos. Panākuma gadījumā otrajā kārtā "Auda" trešajā kārtā tiksies ar Tirānas "Dinamo City" un Slovēnijas kluba Kidričevas "Aluminij" uzvarētājiem, pirmo cīņu aizvadot savā laukumā. "Liepāja", ja iekļūs trešajā kārtā, tiksies ar Jeruzalemes "Beitar" un Kipras kluba Larnakas AEK pāra uzvarētājiem, pirmo maču aizvadot izbraukumā.
Savukārt Latviešu pussarga Markusa Stroda pārstāvētā Dublinas "Bohemians" uzvaras gadījumā otrajā kārtā nākamajā kārtā tiksies ar Eiropas līgas otrās kvalifikācijas kārtas zaudētājiem pārī, kurā spēlēs Stambulas "Bešiktaš" un Herningas "Midtjylland" no Dānijas. Tādā gadījumā "Bohemians" pirmo cīņu aizvadīs mājās.
Čempionu zarā "Riga", ja iekļūs trešajā kārtā, pirmo spēli aizvadīs savā laukumā, tiekoties ar pāra Bisenas "Atert" (Luksemburga) - Ģēras OTO (Ungārija) uzvarētājiem. Trešās kārtas spēles ir plānotas 6. un 13. augustā.
Jau ziņots, ka RFS pirmajā kārtā divu spēļu summā ar 4:1 uzvarēja Belfāstas "Glentoran" no Ziemeļīrijas un otrajā kārtā spēlēs ar Īsafjardarpairas "Vestri" (Islande). "Liepāja" divu maču summā ar 3:1 pārspēja Tuzi "Dečič" no Melnkalnes un otrajā kārtā tiksies ar Vīnes "Austria" vienību. Pirmo spēli savā laukumā ceturtdien komanda aizvadīs Jūrmalas pilsētas stadionā "Sloka".
Latvijas čempionvienība "Riga" Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas duelī ar 3:4 zaudēja Armēnijas čempionvienībai Erevānas "Ararat-Armenia" un dalību Eiropas kausos turpina Konferences līgā. Otrajā kārtā rīdzinieki tiksies ar Skopjes "Vardar" no Ziemeļmaķedonijas. Savukārt Latvijas kausa ieguvēja "Auda" turnīru uzsāks ar otro kārtu, kur tiksies ar Rumānijas vienību Bukarestes FCSB.
"Bohemians" pirmajā kārtā ar 2:0 pieveica Gibraltāra vienību "St. Joseph's" un otrajā kārtā tiksies ar Kosovas vienību Suharekas "Ballkani". Trešās kārtas pāru uzvarētāji divu maču summā iekļūs "play-off" kārtā, bet zaudētājiem sezona Eiropas kausos būs beigusies. Lai iekļūtu UEFA Konferences līgas pamatturnīrā, jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.