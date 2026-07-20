Pasaules kauss noslēdzies - kur norisināsies nākamie futbola svētki 2030. gadā?
2026. gada Pasaules kauss ir aizvadīts, taču līdzjutēji jau var sākt gatavoties nākamajiem futbola svētkiem. 2030. gadā pasaules labākās izlases dosies uz sešām valstīm un trim kontinentiem.
Par galvenajām 2030. gada Pasaules kausa rīkotājām izraudzītas Spānija, Portugāle un Maroka. Savukārt trīs īpašas turnīra simtgadei veltītas spēles notiks Argentīnā, Paragvajā un Urugvajā – pa vienai katrā valstī. Līdz ar to Pasaules kausa spēles pirmo reizi vēsturē tiks aizvadītas trīs kontinentos – Eiropā, Āfrikā un Dienvidamerikā.
Turnīrs sāksies vietā, kur viss aizsākās
2030. gadā apritēs tieši 100 gadi kopš pirmā Pasaules kausa, kas 1930. gadā norisinājās Urugvajā. Toreiz mājinieki finālā pārspēja Argentīnu un kļuva par pirmajiem pasaules čempioniem.
Godinot turnīra bagāto un aizraujošo vēsturi, 2030. gada sacensības sāksies Urugvajas galvaspilsētas Montevideo stadionā “Centenario”. Tieši tur tika aizvadīts arī pirmā Pasaules kausa fināls.
Pa vienai jubilejas spēlei uzņems arī Argentīna un Paragvaja. Pēc šiem mačiem komandas dosies pāri Atlantijas okeānam, bet pārējā turnīra daļa norisināsies Spānijā, Portugālē un Marokā.
Neparasts turnīrs ar gariem pārlidojumiem
Šāds formāts sola vēsturiskus futbola svētkus, taču vienlaikus tas radīs arī vairākus izaicinājumus. Komandām un līdzjutējiem būs jāmēro tūkstošiem kilometru tāls ceļš no Dienvidamerikas uz Eiropu vai Āfriku.
Galvenā slodze turnīra rīkošanā gulsies uz Spāniju, Portugāli un Maroku. Spānija Pasaules kausu iepriekš uzņēmusi 1982. gadā, savukārt Portugālei un Marokai šī būs pirmā iespēja rīkot šos sporta svētkus.
FIFA par 2030. gada rīkotājvalstīm oficiāli apstiprināja visas sešas valstis 2024. gada decembrī. Organizācija lēmumu raksturoja kā simbolisku futbola simtgades svinēšanu, kas apvienos valstis un kontinentus.