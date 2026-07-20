VEF atgriež vēl vienu Latvijas basketbolistu mājās. Paziņo par Ojāra Siliņa pievienošanos
Latvijas Basketbola līgas klubs "VEF Rīga" paziņojis, ka nākamajā sezonā klubā spēlēs uzbrucējs Ojārs Siliņš. Ar viņu līgums noslēgts uz diviem gadiem.
Siliņš kļūst par trešo latvieti, kurš starpsezonā no leģionāru gaitām atgriezies Latvijā. Iepriekš VEF ziņoja par Aigara Šķēles un Mareka Mejera piesaisti.
Siliņš iepriekšējās divas sezonas spēlēja Polijas augstākās līgas komandā “Legia”, kuras sastāvā kļuva par divkārtēju Polijas čempionu. Aizvadītajā sezonā Siliņš vidēji spēlē guva 7,6 punktus, savukārt sezonu iepriekš atzīmējās ar caurmērā gūtiem 9,5 punktiem un 3,8 atlēkušajām bumbām. Savas karjeras laikā Siliņš ir pārstāvējis gandrīz visu Eiropas spēcīgāko līgu komandas – “Reggio Emilia”, “Trento”, “Trieste”, “Avellino” un “Brescia” Itālijā, “Telekom Baskets Bonn” Vācijā un “Gravelines” Francijā. Pēdējos gados Siliņš spēlēja Polijā.
"Pēc 16 gadiem ārzemēs atgriešanās mājās man nozīmē daudz vairāk nekā tikai nākamo soli basketbolista karjerā. Noslēdzas viens dzīves posms un sākas pavisam jauns. Šo gadu laikā esmu uzkrājis vērtīgu pieredzi, iepazinis dažādas basketbola kultūras, un tagad ir pienācis laiks to visu izbaudīt un piedzīvot savās mājās, Latvijā. “VEF Rīga” ir klubs ar vēsturi, augstām ambīcijām un skaidru vēlmi augt un attīstīties. Man ir liels gods tieši šobrīd kļūt par daļu no šīs organizācijas. Vēlos palīdzēt komandai sasniegt jaunus mērķus, vienlaikus arī pats izaicinot sevi, lai katrā treniņā un spēlē atdotu visu, uz ko esmu spējīgs. Īpašs prieks, ka komandā būšu kopā ar Aigaru un Mareku. Viņi ir ne tikai augstas klases basketbolisti, bet arī lieliski cilvēki. Ticu, ka mūsu pieredze, raksturs un vēlme uzvarēt palīdzēs izveidot spēcīgu komandu un kopā sasniegt augstus mērķus," publiskajā paziņojumā citēts Siliņš.
"Ojārs ir īsts uzvarētājs. To viņš spilgti apliecinājis arī pēdējās divās sezonās Varšavas “Legia” sastāvā, izcīnot divus Polijas čempiontitulus. Latvijas basketbolā viņš ir unikāls spēlētājs, jo spēj dot ļoti lielu pienesumu abos laukuma galos. Ar savu pieredzi, basketbola inteliģenci un daudzpusību Ojārs komandai dos stabilitāti un kvalitāti gan uzbrukumā, gan aizsardzībā," teica VEF prezidents Gatis Jahovičs.
VEF pēc fiasko pilnās iepriekšējās sezonas jauno sagaidījusi ar būtiskām pārmaiņām. Ieviests sporta direktora amats, kurā piesaistīts Artūrs Šēnhofs. Mārtiņu Gulbi galvenā trenera amatā nomainījis Jevgeņijs Kosuškins, piesaistot pavisam jaunu asistentu loku.
Nākamajā sezonā VEF mēģinās kvalificēties FIBA Čempionu līgai. Ja tas neizdosies, tad klubs spēlēs FIBA Eiropas kausā.
Divpadsmitkārtējās Latvijas čempionvienības "VEF Rīga" sastāvā nākamajā sezonā spēlēs latviešu 33 gadus vecais uzbrucējs Ojārs Siliņš, kurš klubam pievienojas savā dzimšanas dienā. Līgums ar Ojāru Siliņu noslēgts uz 2 sezonām. ⚫️⚪️🏀— VEF Rīga (@vefriga) July 20, 2026
🎙️ Ojārs Siliņš: "Pēc 16 gadiem ārzemēs… pic.twitter.com/5MZnS6pucz