Kritis Latvijas rekords jūdzē, Agate Caune un Artūrs Niklāvs Medveds kļūst par čempioniem 10 kilometros
Artūrs Niklāvs Medveds un Agate Caune sestdien Piltenes skrējienā kļuva par 2026. gada Latvijas čempioniem desmit kilometru distancē, bet Roberts Glazers sasniedza Latvijas rekordu jūdzes skrējienā, ziņo Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS).
Vīriešiem pirmo reizi par Latvijas čempionu desmit kilometru distancē kļuva Latvijas rekordists šajā distancē Medveds, finišējot ar rezultātu 30 minūtes un 58 sekundes. Viņam piederošais un pagājušā gada novembrī Varšavā sasniegtais Latvijas rekords ir 28 minūtes un 27 sekundes.
Medvedam šī bija ceturtā Latvijas čempionāta zelta medaļa. Pavasarī viņš ar jaunu Latvijas rekordu četras minūtes un 9,4 sekundes Rīgā uzvarēja jūdzes skrējienā. Latvijas čempionātā otrais finišēja Artūrs Bareiķis (32:09), bet trešais - Lauris Grīniņš (32:16). Latvijas čempionātu programmā desmit kilometru skrējiens vīriešiem ar pārtraukumiem ir kopš 2010. gada un notika 13. reizi.
Arī sievietēm Caune par Latvijas čempioni desmit kilometru šosejas skrējienā kļuva pirmo reizi, sasniedzot rezultātu 34 minūtes un 11 sekundes. Viņa šogad Latvijas čempionātā jau uzvarēja arī 10 000 metru skrējienā stadionā, un Piltenē izcīnītā zelta medaļa viņai ir jau 12. zelta godalga. Latvijas čempionātā otro vietu izcīnīja Marta Livčāne (37:27), bet trešo - Poļina Curikova (37:35). Sievietes šajā distancē pirmo reizi sacentās 1989. gadā, un šogad skrējējas par Latvijas čempiona titulu cīnījās 16. reizi.
Piltenes skrējiena programmā bija arī skrējieni jūdzes un piecu kilometru distancēs. Jūdzes skrējienā Glazers finišēja ar jaunu Latvijas rekordu - četras minūtes un 9,2 sekundes, pirmo reizi sasniedzot Latvijas rekordu. Sievietēm uzvarēja Līga Velvere-Krūmiņa, jūdzi veicot četrās minūtēs un 55,2 sekundēs. Viņa bija tuvu Austras Ošiņas 2022. gadā sasniegtajam Latvijas rekordam (4:52,0).
Piecu kilometru skrējienā uzvarēja Uģis Jocis, distanci veicot 14 minūtēs un 51 sekundē, un Marta Gustiņa, finiša līniju šķērsojot pēc 18 minūtēm un 44 sekundēm. Piltenes skrējiens notika 11. reizi.