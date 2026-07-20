Argentīnas izlases treneris pēc neaizstāvētā titula izplūst asarās un pamet preses konferenci
Emocionāls pēc zaudējuma 2026. gada Pasaules kausā bija Argentīnas futbola izlases treneris Lionels Skaloni.
Līdzšinējie Pasaules kausa ieguvēji spēlēja rupji, 25 reizes pārkāpjot noteikumus. Pēc spēles beigām tie meklēja konfliktus ar jaunajiem pasaules čempioniem. Futbolisti nedevās arī uz pēcspēles preses konferenci, vienīgajam to apmeklējot galvenajam trenerim Lionelam Skaloni.
Following their World Cup final defeat to Spain, Argentina manager Lionel Scaloni walked out of his post-match press conference after becoming too emotional to carry on. pic.twitter.com/c7NQjN2MG8— BBC Sport (@BBCSport) July 20, 2026
Arī viņš tajā ilgi neatradās, jo pie jautājuma par viņa nākotni ar Argentīnas izlasi, treneris izplūda asarās un sarunu telpu pameta. "Man nav ideju, ko vēlētos darīt. Esmu pateicīgs, ka man bija iespēja atrasties šādā brīdī. Tā bija sapņu darbavieta. Līdz pat pēdējai minūtei centāmies atdot visus spēkus, kas mūsos ir. Pašlaik nezinu, vai man ir spēks turpināt. Lai varētu turpināt, nepieciešams atbrīvot prātu, atjaunoties un izveidot tieši tādu pašu komandu, kādu šogad. Tas būs ļoti grūti. Ir ļoti sāpīgi, piedodiet," teica Skaloni, kura līgums ar Argentīnas futbola izlasi noslēdzas pēc 2026. gada decembra.
Iespējams, savu pēdējo lielo turnīru aizvadījis Lionels Mesi. 39 gadus vecais argentīnietis, kurš kļuva par Pasaules kausa ieguvēju pirms četriem gadiem, ar astoņiem vārtiem kļuva par otro rezultatīvāko meistarsacīkšu spēlētāju. Skaloni savā trenera karjerā līdz šim strādājis tikai Argentīnas izlasē - pirms vīriešu izlases viņš gadu vadīja U-20 valstsvienību.
2030. gada finālturnīrs plānots Spānijā, Marokā un Portugālē, bet viena spēle plānota Urugvajā, kas ir pirmā Pasaules kausa mājvieta.