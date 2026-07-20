Porziņģa pārstāvētā "Warriors" triumfē NBA Vasaras līgā
Foto: Getty Images via AFP
Goldensteitas "Warriors" NBA Vasaras līgā uzvarēja otro reizi kluba vēsturē.
Basketbols

Porziņģa pārstāvētā "Warriors" triumfē NBA Vasaras līgā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Kristapa Porziņģa pārstāvētās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Goldensteitas "Warriors" vienība sestdien Lasvegasā kļuva par NBA Vasaras līgas čempioni.

Porziņģa pārstāvētā "Warriors" triumfē NBA Vasaras...

Finālspēlē "Warriors" ar rezultātu 94:90 (23:24, 24:23, 19:29, 28:14) pārspēja Memfisas "Grizzlies". Uzvaru klubs izcīnīja ar pārliecinošu sniegumu noslēdzošajā ceturtdaļā. 

"Warriors" draftā ar 11. numuru izvēlētais Jaksels Lendeborgs kļuva par finālmača vērtīgāko spēlētāju. 23 gadus vecais uzbrucējs 23 minūtēs guva 21 punktu, izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles un pārtvēra divas bumbas. Tāpat 21 punkts bija Deivonam Smitam.

Pretiniekiem pa 19 punktiem guva Sedriks Kouards un drafta trešais numurs Kemerons Būzers, kura kontā bija arī astoņas atlēkušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles.

"Warriors" par NBA Vasaras līgas čempioni kļuvusi otro reizi vēsturē. 

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NBAKristaps PorziņģisGoldensteitas WarriorsMemfisas Grizzlies

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