Goldensteitas "Warriors" NBA Vasaras līgā uzvarēja otro reizi kluba vēsturē.
Basketbols
Šodien 12:45
Porziņģa pārstāvētā "Warriors" triumfē NBA Vasaras līgā
Kristapa Porziņģa pārstāvētās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Goldensteitas "Warriors" vienība sestdien Lasvegasā kļuva par NBA Vasaras līgas čempioni.
Finālspēlē "Warriors" ar rezultātu 94:90 (23:24, 24:23, 19:29, 28:14) pārspēja Memfisas "Grizzlies". Uzvaru klubs izcīnīja ar pārliecinošu sniegumu noslēdzošajā ceturtdaļā.
"Warriors" draftā ar 11. numuru izvēlētais Jaksels Lendeborgs kļuva par finālmača vērtīgāko spēlētāju. 23 gadus vecais uzbrucējs 23 minūtēs guva 21 punktu, izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles un pārtvēra divas bumbas. Tāpat 21 punkts bija Deivonam Smitam.
Pretiniekiem pa 19 punktiem guva Sedriks Kouards un drafta trešais numurs Kemerons Būzers, kura kontā bija arī astoņas atlēkušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles.
"Warriors" par NBA Vasaras līgas čempioni kļuvusi otro reizi vēsturē.