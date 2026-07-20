Latvijas jaunais handbola talants Valdis Kalniņš ar iespaidīgu rezultativitāti noslēdzis U-20 Eiropas čempionātu
Iepriekšējās nedēļās aizvadītajā Eiropas U-20 čempionātā handbolā latvietis Valdis Kalniņš vārtu guvēju sarakstā iespaidīgi pārspēja tuvākos konkurentus, liecina turnīra oficiālā statistika.
Kalniņš čempionāta astoņās spēlēs guva 104 vārtus, kas ir jauns meistarsacīkšu rekords. Tāpat viņš šajā čempionātā laboja vienā spēlē gūto vārtu rekordu, vispirms gūstot 17, bet pēc tam - 20 vārtus. Turnīra otrs rezultatīvākais spēlētājs bosnietis Alens Hadžimuhamedovičs guva 74 vārtus. Ar savu sniegumu turnīrā Kalniņu izraudzīja simboliskajā turnīra izlasē.
2022. gadā Kalniņš 15 gadu 25 dienu vecumā kļuva par Latvijas vīriešu izlases visu laiku jaunāko spēlētāju un arī vārtu guvēju. Kalniņam aizvadītā sezona bija pēdējā ASK Zemessardze"/MSĢ komandā un nākamsezon viņš spēlēs Norvēģijas klubā "Elverum".
Latvijas U-20 vīriešu handbola izlase svētdien Rumānijā Eiropas U-20 čempionātā izcīnīja 17. vietu, bet zelta medaļas izcīnīja Ungārijas jaunie handbolisti. Par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika atzīts zviedrs Līams Hultbergs.