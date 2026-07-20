Aļonai Ostapenko neliels kritums WTA rangā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā atkāpusies par divām vietām.
Tas licis viņai atstāt labāko trīsdesmitnieku - pašlaik Latvijas pirmā rakete ieņem 31. pozīciju. Aizvadītajā nedēļā Ostapenko WTA tūrē nestartēja un nepiedalīsies arī nevienā no šonedēļ notiekošajiem turnīriem.
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja zaudējusi sešas pozīcijas un ir 109. vietā, tāpat sešu vietu kritums ir arī karjeru noslēgušajai Anastasijai Sevastovai (299.). Beatrise Zeltiņa atkāpusies par divām vietām, ieņemot 447. pozīciju, Sabīne Rutlauka ir par piecām vietām augstāk (708.), bet Elza Tomase pakāpusies par 61 pozīciju (731.). Tālāk Adelīna Lačinova noslīdējusi par divām pozīcijām zemāk (777.), Kamilla Bartone zaudējusi vienu pozīciju (801.), Diāna Marcinkēviča ir 15 ailītes zemāk (829.), Daniela Vismane atguvusi 11 vietas (1035.), Daniela Dārta Feldmane zaudējusi trīs pozīcijas (1244.), bet Anna Ozerova savu pozīciju nemaina (1510.).
Ranga pirmajā desmitniekā šonedēļ izmaiņu nav. Pirmo pozīciju saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai seko Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, tālāk ir amerikānietes Džesika Pegula un Korija Gofa, bet piekto vietu ieņem krieviete Mirra Anderejeva. Tālāk ir čehietes Karolīna Muhova un Linda Noskova, astotā ir poliete Iga Švjonteka, devītā ir amerikāniete Amanda Aņisimova, bet labāko desmitnieku noslēdz ukrainiete Elina Svitoļina.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko nemainīgi ir 17. pozīcijā, Semeņistaja ir par 31 ailīti zemāk (204.), Zeltiņa ir astoņas vietas augstāk (407.), Tomase pakāpusies par deviņām pozīcijām (525.), Sevastova ir par deviņām vietām zemāk (546.), Bartone atguvusi vienu pozīciju (651.), par 85 vietām atkāpusies Marcinkēviča (858.), bet Feldmane ir par sešām vietām zemāk (957.). Rangā ārpus labāko tūkstoša ir vēl deviņas Latvijas tenisistes. Dubultspēļu rangā līderpozīciju saglabā čehiete Katerina Siņakova