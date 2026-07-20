"Maisās pa kājām" un neiet prom: Trampa uzvedība Pasaules kausa apbalvošanā mulsina skatītājus
Spānijas futbola izlase svētdien otro reizi vēsturē kļuva par pasaules čempioni, Pasaules kausa finālā papildlaikā ar 1:0 pārspējot Argentīnu. Tomēr neilgi pēc finālsvilpes uzmanības centrā nonāca ne tikai jaunie čempioni, bet arī ASV prezidents Donalds Tramps, kura uzvedība apbalvošanas ceremonijā izraisījusi plašas diskusijas sociālajos tīklos.
Tramps kopā ar FIFA prezidentu Džanni Infantino pasniedza Pasaules kausa trofeju Spānijas izlases kapteinim Rodri. Taču pēc trofejas pasniegšanas, kad parasti amatpersonas atkāpjas malā, lai ļautu komandai izbaudīt triumfa mirkli, ASV prezidents no pjedestāla nesteidzās doties prom.
Video, kas strauji izplatījās sociālajos tīklos, redzams, ka Spānijas futbolisti sāk līksmot un priecāties par izcīnīto kausu, kamēr Tramps paliek viņu vidū. Vienubrīd viņš it kā cenšas priecāties kopā ar komandu, taču citā brīdī pagriež futbolistiem muguru, tomēr joprojām neatkāpjas no komandas. No malas rodas iespaids, ka prezidents īsti nezina, kur nostāties, unkomandas triumfa brīdī vairāk traucē, nekā priecājas kopā ar spēlētājiem.
Kad Spānijas futbolisti gatavojās tradicionālajai uzvarētāju kopbildei ar trofeju, Tramps joprojām atradās pašā komandas vidū. Tikai pēc brīža viņš atkāpās no komandas un nostājās pjedestāla malā.
Internetā šo epizodi pavada simtiem komentāru. Daudzi lietotāji raksta, ka Tramps centies "nozagt uzmanību" Spānijas futbolistiem, bet citi notikušo raksturoja kā neveiklu un mulsinošu. Izskanēja arī komentāri, ka FIFA prezidentam Džanni Infantino nācies mudināt Trampu pamest skatuvi, lai ļautu komandai netraucēti svinēt vēsturisko panākumu.
Just look at Donald Trump blatantly refusing to leave the podium after the World Cup Trophy was handed to Spain.— Esen (@SemiNigerian) July 20, 2026
If he had his way, he won’t let them leave the US with the cup😅 pic.twitter.com/CAvxLF3Imq
Notikušais īpašu uzmanību izpelnījās arī tādēļ, ka pēdējos mēnešos Trampa un Spānijas attiecības bijušas saspringtas. ASV prezidents vairākkārt asi kritizējis Spāniju par, viņaprāt, nepietiekamiem aizsardzības izdevumiem un atteikšanos ļaut izmantot Spānijas militārās bāzes ASV operācijās. Vēl šā mēneša sākumā Tramps Spāniju nodēvēja par "bezcerīgu", spāņus raksturoja kā "sliktus cilvēkus", kā arī īslaicīgi piedraudēja ierobežot tirdzniecību ar Madridi. Savukārt martā viņš Spāniju nosauca par "zaudētāju".
Ironiskā kārtā tieši Trampam svētdien nācās pasniegt futbola prestižāko trofeju valstij, kuru viņš iepriekš bija asi kritizējis. Ceremoniju no tribīnēm vēroja arī Spānijas premjerministrs Pedro Sančess, karalis Felipe VI un karaliene Letisija.
Pirms fināla Spānijas futbola vadība gan centās mazināt spekulācijas, ka Trampa izteikumi komandai devuši papildu motivāciju. "Politika paliek ārpus komandas. Futbolisti domā tikai par futbolu," izdevumam "Politico" sacīja kāda Spānijas futbola amatpersona.
Tikmēr Spānijas izlases uzbrucējs Borha Iglesiass, kurš finālā nepiedalījās, dažas dienas pirms spēles, atbildot uz jautājumu par iespējamu rokasspiedienu Trampam, atzina: "Ceru, ka tas notiks brīdī, kad mēs visi būsim ļoti laimīgi, ka tas ilgs pavisam īsu brīdi un es par to uzreiz aizmirsīšu."
Jau ziņots, ka pašā finālā Spānija pamatlaikā ar Argentīnu nospēlēja bez gūtiem vārtiem, bet papildlaika 106. minūtē vienīgos vārtus guva Ferrans Torress, nodrošinot Spānijai uzvaru ar 1:0 un otro Pasaules kausu valsts vēsturē pēc triumfa 2010. gadā.