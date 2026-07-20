VIDEO: Argentīnas futbolisti pēc zaudējuma Pasaules kausā izprovocē čempionus uz masu konfliktu
Par 2026. gada Pasaules kausa fināla uzvarētājiem svētdien, 19. jūlijā, kļuva Spānijas futbolisti, taču pēc finālsvilpes zaudētāji ļoti centās meklēt eskalācijas iespējas, pusēm arī izvicinot dūres.
Spānijas futbola izlase ar izcilu aizsardzību liedza Argentīnai veikt sitienus pamatlaikā. Argentīnieši kļuvuši par pirmajiem, kuri Pasaules kausa finālā 90 minūšu laikā neizdara nevienu sitienu uz pretinieku vārtiem.
Lo que la 📺 no mostró: la brutal pelea de Paredes y Gavi tras la final del partido 🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/T6xeCFWMyp— Carlos Montero (@CMonteroOficial) July 20, 2026
🚨 Gavi and Leandro Paredes clash after the final whistle of Spain vs Argentina. pic.twitter.com/LUhO28oXAr— goalpostFC (@GoalpostFC) July 19, 2026
Visas spēles laikā Argentīna spēlēja uz rupjības robežas. Enco Fernandess otrā puslaika laikā pēc divām dzeltenajām kartītēm tika noraidīts, tāpat rupji spēlēja Leandro Paredess un citi.
Pēc finālsvilpes, kas ziņoja par Spānijas triumfu Pasaules kausā, dažādos video sociālajos tīklos redzams, kā vairāki Argentīnas futbolisti provocē spāņus uz atklātu konfliktu. Tieši Paredess bija visplašāk iesaistītais šajos konfliktos, grūstot un uzbrūkot Gavi un Ērikam Garsijam. Par to viņam tiesnesis piešķīra sarkano kartīti.
Gavi really thought he can fight paredes like he taunt mbappe and vini pic.twitter.com/yuuFdz3PiV— Sojan ☦️⚓ (@sojan010) July 19, 2026
Jaja, es Molina el que empieza todo pegando a Rodri. Hay que largar a todo el clan loser este ya, que encima de macarras, perdedores e insoportables, son malísimos. pic.twitter.com/Wk6C0fwABY— The Lion (@loloutlaw) July 19, 2026
Uz konfliktu tika provocēts arī Pasaules kausa vērtīgākais futbolists Rodri, taču viņš ātri atgrūda Argentīnas izlases spēlētāju un devās svinēt. Visā spēlē Argentīna 25 reizes pārkāpa noteikumus, kas ir visvairāk kopš 2022. gada fināla. Tajā argentīnieši pret Franciju noteikumus pārkāpa 26 reizes.