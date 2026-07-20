VIDEO: Argentīnas futbolisti pēc zaudējuma Pasaules kausā izprovocē čempionus uz masu konfliktu
Foto: EPA/Scanpix
Ne visi Argentīnas futbolisti prot zaudēt.
Futbols

VIDEO: Argentīnas futbolisti pēc zaudējuma Pasaules kausā izprovocē čempionus uz masu konfliktu

Sporta nodaļa

Jauns.lv

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Par 2026. gada Pasaules kausa fināla uzvarētājiem svētdien, 19. jūlijā, kļuva Spānijas futbolisti, taču pēc finālsvilpes zaudētāji ļoti centās meklēt eskalācijas iespējas, pusēm arī izvicinot dūres.

VIDEO: Argentīnas futbolisti pēc zaudējuma Pasaule...

Spānijas futbola izlase ar izcilu aizsardzību liedza Argentīnai veikt sitienus pamatlaikā. Argentīnieši kļuvuši par pirmajiem, kuri Pasaules kausa finālā 90 minūšu laikā neizdara nevienu sitienu uz pretinieku vārtiem.

Visas spēles laikā Argentīna spēlēja uz rupjības robežas. Enco Fernandess otrā puslaika laikā pēc divām dzeltenajām kartītēm tika noraidīts, tāpat rupji spēlēja Leandro Paredess un citi. 

Pēc finālsvilpes, kas ziņoja par Spānijas triumfu Pasaules kausā, dažādos video sociālajos tīklos redzams, kā vairāki Argentīnas futbolisti provocē spāņus uz atklātu konfliktu. Tieši Paredess bija visplašāk iesaistītais šajos konfliktos, grūstot un uzbrūkot Gavi un Ērikam Garsijam. Par to viņam tiesnesis piešķīra sarkano kartīti.

Uz konfliktu tika provocēts arī Pasaules kausa vērtīgākais futbolists Rodri, taču viņš ātri atgrūda Argentīnas izlases spēlētāju un devās svinēt. Visā spēlē Argentīna 25 reizes pārkāpa noteikumus, kas ir visvairāk kopš 2022. gada fināla. Tajā argentīnieši pret Franciju noteikumus pārkāpa 26 reizes. 

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