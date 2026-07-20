Pasaules kausa individuālajās balvās dominē spāņi, Mbapē pārspēj Mesi rekordu
Pēc Spānijas triumfa 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā nosaukti meistarsacīkšu labākie futbolisti.
Par Pasaules kausa vērtīgāko futbolistu atzina Spānijas izlases pussargu Rodri. Spānijas futbolisti svētdien nodrošināja Pasaules kausa titulu, finālspēlē papildlaikā ar 1:0 pārspējot Argentīnu. Rodri nopelns titula izcīnīšanā bija gan spēle aizsardzībā, gan uzbrukumu veidošanā.
Rodri takes home the adidas Golden Ball 🏆@adidasfootball pic.twitter.com/duxTkrH5Bd— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
Tikmēr turnīra labākā jaunā spēlētāja balvu saņēma centra aizsargs Po Kubarsi, kurš kopā ar komandas biedriem šajā turnīrā pieļāva tikai vienus ielaistus vārtus. Lamins Jamals, atkopjoties no traumas, finālturnīrā neparādīja sniegumu, uz ko ir spējīgs. Spānija izlase kļuvusi par pirmo finālturnīru vēsturē, kas pratusi neielaist vārtus septiņās spēlēs.
Spānijas izlases vārtsargs Unajs Simons tika atzīts par labāko vārtsargu, jo ielaida tikai vienus vārtus visā turnīrā. Simons nebija pārspēts 649 minūtes pēc kārtas. Spāņi iepriekš vienīgo reizi triumfēja Pasaules kausā 2010. gadā, titulmačā ar 1:0 pārspējot Nīderlandi.
Kylian Mbappe has become the first player to win the World Cup Golden Boot twice! 🤯👏 pic.twitter.com/OmI6Y9VQRl— BBC Sport (@BBCSport) July 19, 2026
Par turnīra rezultatīvāko futbolistu kļuva Francijas izlases līderis Kilians Mbapē. Ar diviem vārtiem bronzas mačā pret Angliju viņš rezultatīvāko sarakstā apsteidza Lionelu Mesi. Visā turnīrā Mbapē desmit vārti un četras rezultatīvas piespēles. Mesi finālturnīru noslēdza ar astoņiem vārtiem un četrām piespēlēm, turklāt astoņi goli tika iesisti līdz pusfinālam. Ar septiņiem vārtiem trešo vietu ieņēma anglis Džūds Belingems.
IT’S HISTORIC ✨🇫🇷— Ballon d'Or (@ballondor) July 18, 2026
Kylian Mbappé becomes the all-time top scorer in World Cup history.
🔗 All the story: https://t.co/ERRzTGa55V#ballondor #worldcup #mbappe pic.twitter.com/FJiQCbt3Af
Ja Pasaules kausa ievadā Lionels Mesi kļuva par visu laiku rezultatīvāko finālturnīra vēsturē, tad pēc meistarsacīkšu noslēguma šis rekords argentīnietim vairs nepieder. Tā kā Mbapē iesita par diviem vārtiem vairāk par leģendāro futbolistu, tieši viņš pēc 2026. gada Pasaules kausa noslēguma ar 22 gūtajiem vārtiem ir jaunais rekordists.
2030. gadā Pasaules kauss svinēs simtgadi. Tas norisināsies Marokā, Portugālē un Spānijā, savukārt vienu spēli aizvadīs turnīra pirmajā mājvietā Urugvajā.