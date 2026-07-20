Kādēļ Spānijas triumfu Pasaules kausā dēvē par "brīdi, kad uzvarēja futbols"
Lai gan frāze "kad uzvar futbols" izklausās klišejiski, tieši tā pēc Pasaules kausa fināla daudzi raksturoja Spānijas triumfu pār Argentīnu.
"Šī ir uzvara futbolam!" Tā pēc Pasaules kausa fināla medija BBC ēterā Spānijas triumfu raksturoja bijušais Anglijas izlases kapteinis Alans Šīrers. Viņa viedoklim pievienojušies arī citi futbola eksperti, norādot, ka Spānija finālā dominēja gandrīz visos spēles elementos un pelnīti kļuva par pasaules čempioni.
WATCH: Spain lifts the FIFA World Cup trophy.— Clash Report (@clashreport) July 19, 2026
The FIFA World Cup 2026 has come to an end. pic.twitter.com/Wcr1As5ZQP
Spānija dominēja visos rādītājos
Ferrana Toresa pagarinājumā gūtie uzvaras vārti nodrošināja Spānijai panākumu pār Argentīnu un otro pasaules čempiones titulu valsts vēsturē. Turklāt pēc gandrīz visiem futbola rādītājiem – un, kā daži teiktu, arī morāles ziņā – šis bija pelnīts iznākums.
"No pirmās līdz pēdējai minūtei Spānija kontrolēja bumbu. Tieši viņi centās spēlēt futbolu, veidot uzbrukumus un radīt vārtu gūšanas iespējas. Šī ir uzvara futbolam, ņemot vērā to, kā viņi spēlēja. Spānija to bija pelnījusi," uzsvēra bijušais Anglijas izlases kapteinis Alans Šīrers.
Eiropas čempione Spānija kontrolēja bumbu 65% spēles laika, izdarīja 20 sitienus pa vārtiem, no kuriem 11 bija precīzi, bet paredzamo vārtu (xG) rādītājs sasniedza 1,94. Savukārt Argentīna visas spēles laikā nespēja radīt nopietnu apdraudējumu un pirmo sitienu pa vārtiem izdarīja tikai pagarinājumā, kad 117. minūtē, kad pa vārtiem sita Lionels Mesi. Tāpat Argentīna mača laikā izdarīja tikai 464 piespēles, kamēr Spānija bumbu pārvietoja 852 reizes, kontrolējot spēles tempu un iniciatīvu.
Tikmēr Spānijas vārtsargs Unajs Simons septītajā no astoņām turnīra spēlēm nosargāja savus vārtus neieņemtus un ieguva turnīra labākā vārtsarga balvu – "Zelta cimdu". Visa 2026. gada Pasaules kausa laikā Spānija ielaida tikai vienus vārtus – mazāk nekā jebkura cita komanda, kas jebkad kļuvusi par pasaules čempioni.
Daudzi kritizē Argentīnas izlases uzvedību
Lai gan Argentīnas izlase daudzviet pasaulē tiek apbrīnota, starptautiskajā futbolā tai jau gadiem līdzi nāk arī pretrunīga reputācija. Valstsvienību dēvē par komandu, kas ne tikai cīnās par uzvaru, bet arī meklē veidus, kā izjaukt pretinieku spēli un izprovocēt emocijas.
Līdzīgs iespaids radās arī Pasaules kausa finālā. Pirmajā puslaikā daudziem šķita, ka Argentīnas futbolisti vairāk koncentrējas uz spēles ritma graušanu nekā uz pašu futbolu. Par galveno provokatoru spēlē tika uzskatīts Leandro Paredess, kuram bieži pievienojās Enco Fernandess. Lai gan Argentīnas futbolisti kopumā saņēma četras dzeltenās kartītes, daļa apskatnieku uzskata, ka tiesneši visa turnīra laikā pret pasaules čempioniem izturējušies pārāk iecietīgi.
Fernandess vispirms nopelnīja dzelteno kartīti par protestiem, bet vēlāk saņēma otro brīdinājumu pēc ļoti rupja pārkāpuma pret Pau Kubarsi. Tikmēr Paredess pēc finālsvilpes iesaistījās konfliktos ar Rodri, Gavi un Borhu Iglesjasu, savukārt Nauels Molina tika manīts iesitam garām ejošam Spānijas spēlētājam.
#Mundial2026 | Después de la final, Leandro Paredes, que salió en el segundo tiempo del encuentro de Argentina vs España, agredió a Eric García. pic.twitter.com/zxcdqjsX1U— Emprendedor Político (@EmprendedorPol1) July 20, 2026
"Apkaunojoši redzēt ko tādu pēc spēles beigām," notikušo komentēja bijušais Anglijas izlases uzbrucējs Veins Rūnijs. "Kāda komanda tikko kļuvusi par pasaules čempioni. Tā uzvesties nav pieņemami. Turklāt Paredess neapstājās – viņš [konfliktu] turpināja un turpināja."
Argentīnas treneris norāda, ka uzvarēja labākā komanda
Argentīnas izlases galvenais treneris Lionels Skaloni pēc spēles preses konferencē, nespējot valdīt asaras, centās aizstāvēt savu komandu, tomēr vienlaikus atzina, ka Spānijas panākums bijis pelnīts.
"Lai gan līdz pat 85. minūtei viņi mūs apspēlēja, es gribētu zināt, kā viss būtu izvērties, ja laukumā joprojām būtu 11 spēlētāji," viņš sacīja, atsaucoties uz Fernandesa noraidījumu. "Mēs cīnījāmies līdz galam [...], taču šoreiz nesanāca. Viņi bija pelnījuši uzvarēt – tāda ir realitāte."
Jau ziņots, ka Spānijas futbola izlase svētdien pēc uzvaras papildlaikā pār Argentīnu otro reizi vēsturē izcīnīja Pasaules kausu, kļūstot par pasaules čempioni. Spānija pamatlaikā ar 0:0 (0:0) cīnījās neizšķirti ar Argentīnu, bet papildlaikā spāņi bija pārāki ar 1:0, ar tādu pašu rezultātu uzvarot visā mačā.