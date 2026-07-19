Spānija un Argentīna Pasaules kausa finālā pirmo puslaiku noslēdz bez vārtu guvuma
Spānijas un Argentīnas futbola izlases Pasaules kausa fināla pirmajā puslaikā vārtus neguva, pārtraukumā dodoties pie rezultāta 0:0.
Maču tiešraidē pārraida kanāls TV6.
Pēc spēlētām četrām minūtēm Argentīnas vārtsargam Emiljano Martinesam jau nācās atvairīt Lamina Jamala radījumu pa vārtiem no labas pozīcijas soda laukumā. Īsi pēc tam Jamals vēlreiz tika līdz soda laukumam, taču sitiens tika bloķēt, un ar pretuzbrukumu atbildēja Argentīna, bet Spānijas vārtsargs Unai Simons tālu izskrēja un apturēja uzbrukumu.
Turpinājumā Argentīnas izlasē pie dzeltenās kartītes teju tika Aleksis Makalisters, kurš izklupienā nogāza vienu no Spānijas futbolistiem, taču tiesnesis tikai izteica mutisku brīdinājumu.
Pirmā puslaika vidū spāņi tika pie stūra sitiena, un Argentīnas vārtsargs Martiness uzreiz pārtvēra bumbu. Neilgi pēc tam Argentīnas uzbrukumu iesāka Lionels Mesi, tomēr viņš ātri tika apturēts.
Tuvojoties puslaika izskaņai, spāņiem izdevās ilgāk saspēlēties pie Argentīnas soda laukuma un pa pretinieku vārtiem sitiens padevās Mikelam Ojarsabalam, taču bumbu atkal tvēra Martiness. Pēc tam bez dzeltenās kartītes spāņu pretuzbrukumu nespēja apturēt Lisandro Martiness.
Jau 44. minūtē Argentīna bija spiesta veikt pirmo maiņu, jo Lisandro Martiness savainojuma dēļ nevarēja turpināt maču, un viņa vietā laukumā devās Nikolass Otamendi.
Sestdien cīņā par bronzu Anglija ar 6:4 pārspēja Franciju.